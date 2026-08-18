Junín recordó a San Martín a 176 años de su paso a la inmortalidad

La Plaza 25 de Mayo fue escenario este lunes del acto oficial por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia reunió a autoridades municipales y militares, representantes de instituciones, colectividades, organizaciones comunitarias y vecinos de la ciudad.

El homenaje fue encabezado por el intendente Juan Fiorini y el teniente coronel Gonzalo Martín Crespo, jefe del Grupo de Artillería 10. También participaron integrantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Junín, funcionarios municipales, legisladores provinciales, concejales, autoridades educativas, representantes de instituciones y miembros de la comunidad.

La Banda Militar Curupaytí acompañó la ceremonia y tuvo a su cargo la interpretación del Himno Nacional Argentino. Luego se realizaron las invocaciones religiosas, a cargo del párroco Pablo Valles, de la Iglesia San Ignacio de Loyola, y del pastor Cristian Petrecca.

Uno de los discursos estuvo a cargo del teniente coronel retirado Julio Ferrero, integrante de la Asociación Cultural Sanmartiniana, quien planteó que recordar a San Martín implica mucho más que recuperar un episodio de la historia argentina.

Ferrero destacó especialmente los valores vinculados al servicio, la responsabilidad y el compromiso con la Patria. En ese sentido, sostuvo que el Libertador debe ser recordado no solamente como una figura histórica, sino también como una referencia para las nuevas generaciones.

Durante su exposición, también puso el foco en la concepción del liderazgo de San Martín y en su rechazo a la utilización del poder como un privilegio. Además, remarcó la importancia que el prócer otorgaba a la educación como herramienta para consolidar la libertad y construir ciudadanía.

A su turno, el intendente Juan Fiorini resaltó la dimensión continental de la figura de San Martín y su participación en los procesos independentistas de Argentina, Chile y Perú.

El jefe comunal sostuvo que el Libertador no solamente dejó como legado la independencia, sino también la responsabilidad de preservar los valores que hicieron posible alcanzarla.

En ese marco, Fiorini señaló que la libertad requiere un compromiso permanente y que cada ciudadano debe asumir esa responsabilidad desde el lugar que ocupa en la sociedad.

El intendente también destacó valores como la solidaridad, el respeto, la independencia y la educación, al tiempo que reconoció el trabajo de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Junín en la preservación y difusión de la figura del prócer.

El acto concluyó con un llamado a mantener vigente el legado de San Martín y transmitirlo a las nuevas generaciones, poniendo el acento en la educación, el compromiso ciudadano y la defensa de los valores asociados a la libertad y la independencia.