Belén Veronelli rompió con La Libertad Avanza y ahora actuará como concejal independiente en Junín

La concejal Belén Veronelli formalizó su alejamiento de La Libertad Avanza en Junín y abrió una nueva etapa de su recorrido político dentro del Concejo Deliberante. A partir de ahora, dejará de identificarse con el espacio libertario y su unibloque pasará a llamarse “Libertad y Justicia”.

El cambio no es solamente nominal. La decisión implica, en los hechos, la ruptura política de Veronelli con La Libertad Avanza y su decisión de actuar de manera independiente dentro del cuerpo deliberativo local.

De esta manera, la concejal ya no estará vinculada orgánicamente al bloque libertario y tendrá mayor margen para fijar su posición frente a cada proyecto o discusión que llegue al Concejo, tanto en los asuntos estrictamente locales como frente a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.

Veronelli explicó que se trata de una decisión que fue madurando durante un tiempo y que finalmente resolvió tomar en función de sus propias convicciones.

“Tomar esta decisión me ha costado tiempo, pero se corresponde con mis principios acerca de lo que es más consecuente con mis valores e ideas que tengo como ciudadana y mujer de la política”, sostuvo.

La ruptura con el espacio libertario

El alejamiento supone un nuevo movimiento dentro del escenario político de Junín y, particularmente, dentro del espacio que llegó al Concejo Deliberante identificado con La Libertad Avanza.

Veronelli decidió diferenciarse de ese espacio y construir una identidad propia, aunque manteniendo algunas de las ideas que considera centrales de su pensamiento político.

En ese sentido, aclaró que su salida no significa abandonar la defensa de la libertad, pero sí marcar diferencias con el rumbo que adoptó La Libertad Avanza y con determinadas políticas del Gobierno de Javier Milei.

“Seguimos defendiendo la libertad, pero entendemos que la libertad debe estar acompañada por justicia, respeto por las instituciones y soluciones concretas para los vecinos, sobre todo aquellos sectores más vulnerables”, afirmó.

La definición marca así una diferencia entre la identidad que tendrá su nuevo bloque y la representación local de La Libertad Avanza. “Libertad y Justicia” buscará sostener una agenda propia y no necesariamente acompañar de manera automática las decisiones del oficialismo nacional.

Una posición propia en el Concejo

Con su nuevo espacio, Veronelli plantea como principales ejes la defensa de las libertades individuales, la transparencia, el trabajo, la defensa de los vecinos y el desarrollo de Junín.

La concejal buscará de esta manera consolidar una posición independiente en el Concejo Deliberante, evaluando cada discusión desde esos principios y sin quedar condicionada por la pertenencia a La Libertad Avanza.

El movimiento también modifica el mapa político del deliberativo juninense y deja planteado un nuevo escenario: Veronelli conservará su banca, pero ya no lo hará como representante de La Libertad Avanza, sino desde un espacio propio e independiente.

El nombre “Libertad y Justicia” sintetiza, según la propia edil, esa nueva etapa: mantener la defensa de la libertad como una de sus banderas, pero incorporando una mirada centrada en la justicia, las instituciones y las respuestas concretas para los vecinos de Junín.