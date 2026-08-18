Santilli se reúne hoy con gobernadores para eliminar la Zona Fría: casi 28.500 juninenses perderían el descuento en el gas

El futuro del régimen de Zona Fría vuelve a quedar en el centro de la agenda del Gobierno nacional y, con él, la situación de miles de usuarios de Junín. Este martes, a las 15.30, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará en la Casa Rosada una reunión clave con los gobernadores del NEA y NOA para avanzar en una negociación energética que también tiene consecuencias directas para la provincia de Buenos Aires.

El encuentro contará con la presencia de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti, y tendrá como eje formal la denominada “zona cálida”, una propuesta para establecer beneficios tarifarios en las provincias del norte debido al elevado consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas.

Pero, en paralelo, el Gobierno de Javier Milei continúa buscando apoyos para modificar y eventualmente eliminar el régimen de Zona Fría, que actualmente permite a usuarios de determinadas regiones acceder a importantes descuentos en las facturas de gas.

En Junín, el impacto sería considerable. Unos 28.480 usuarios están alcanzados actualmente por el beneficio, por lo que esa cantidad de hogares podría verse perjudicada si finalmente se elimina el régimen. Junín se encuentra entre los municipios de la Cuarta Sección con mayor cantidad de usuarios incluidos en la Zona Fría.

Actualmente, los usuarios residenciales de la ciudad reciben descuentos del 30% o del 50%, de acuerdo con las características de cada caso. La eliminación del beneficio implicaría que esas familias comiencen a afrontar un costo considerablemente mayor por el consumo de gas.

Las estimaciones sobre el impacto de la reforma señalan que las facturas podrían aumentar alrededor de un 40% para quienes pierdan el descuento, aunque el incremento final dependerá del esquema de subsidios que establezca Nación y de la situación particular de cada usuario.

A nivel provincial, la medida podría alcanzar a aproximadamente 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses. Por eso, la negociación que Santilli mantiene con los gobernadores trasciende ampliamente a las provincias del norte y puede terminar teniendo consecuencias concretas en el interior bonaerense.

Para Junín, la discusión tiene un impacto directo: casi 28.500 usuarios podrían perder un beneficio que reduce el costo de un servicio esencial, especialmente durante los meses de invierno, cuando aumenta el consumo destinado a calefacción.

El rol de Santilli también tiene una lectura política para la ciudad. El jefe de Gabinete es uno de los principales dirigentes del PRO y mantiene vínculos políticos con el espacio de Pablo Petrecca. Mientras Santilli negocia y busca respaldo para avanzar con la modificación del régimen, los usuarios juninenses aparecen entre los posibles perjudicados por la decisión.

La situación genera además un contraste dentro de la política energética del Gobierno. Mientras Nación analiza beneficios para las provincias del norte debido al mayor consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas, al mismo tiempo busca reducir un régimen que contempla las necesidades energéticas de los hogares ubicados en zonas de bajas temperaturas.

La reunión de este martes será, por eso, seguida con especial atención en Junín. Santilli continúa negociando para avanzar con la eliminación de la Zona Fría y casi 28.500 usuarios de la ciudad podrían quedar expuestos a facturas de gas mucho más elevadas.

La decisión que se discute en la Casa Rosada puede terminar teniendo un efecto muy concreto en los hogares juninenses: pagar más por calefaccionarse durante el invierno.