Con los tres puntos bajo el brazo

Sarmiento derrotó a Huracán por dos a cero, consiguió su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Clausura, llegó a los nueve puntos y quedó cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B. Junior Marabel y Lucas Suárez anotaron los goles del Verde que no pudo contar con Cristian Zabala, ya que fue papá de una niña un rato antes del comienzo del juego.

Disputado, estudiado, enmarañado, sin claridad y como consecuencia sin situaciones de gol: así arrancó el partido.

A esta nueva versión de Sarmiento le faltan jugadores por dentro en diferentes alturas para comenzar a jugar y ante esa imposibilidad el equipo optó por lanzar para Herrera y Marabel, que les costó imponerse de arriba y así Contrera y Mavilla no pudieron hacer pesar su desequilibrio ni explotar los espacios detrás de los atacantes.

Esa postura del Verde le permitió a Huracán jugar con la pelota y posicionarse en campo contrario, aunque no pudo generar situaciones porque el orden estuvo unido a la defensa del espacio y con esa bandera el conjunto de Sava evitó sufrir en el retroceso.

El partido se jugaba en ese terreno y no había ningún indicio que indicara que el local pudiera abrir el marcador. Sin embargo, el fútbol suele ser caprichoso y a este equipo si hay algo que le sale de manera perfecta es hacer goles y a los 30 minutos lo encontró en un lateral por la derecha que Salle jugó con Marabel, este se apoyó con Martínez y el mediocampista hizo algo clave para que prospere la jugada: metió un gran cambio de frente para Mavilla, que llegó liberado por el sector opuesto, controló, sacó el remate cruzado, la pelota dio en el palo y en el rebote Marabel hizo de Marabel, estando en el lugar justo, en el momento exacto, para empujarla al gol y convertirse en el goleador del certamen con cuatro tantos.

Después del gol la presencia de los junineses en el campo contrario aumentó y Giménez marcó un golazo de media distancia pero el árbitro, mediante una revisión en el VAR, anuló la conquista por una falta de Suárez por un contacto posterior a que Kallinger perdiera la pelota.

Para la segunda parte, Martínez cambió el dibujo con el ingreso de Pusetto por Kallinger (4-1-3-2) pero Sarmiento salió decidido a liquidarlo y rápidamente contó con dos cabezazos: el primero de Orihuela que Galíndez contuvo y el segundo de Suárez que pegó en el travesaño. Era el momento del Verde y a los 11 Contrera engancho de izquierda hacia el centro y sacó el tiro que salió pegado al palo derecho.

El conjunto de Sava había borrado al Globo estando cerca para recuperar la pelota, siendo intenso para atacar y en ambas facetas Salle se destacó. En ese contexto, Caicedo le dio un cabezazo a Insaurralde y se fue expulsado a los 21 minutos. El Verde olió sangre, lo fue a liquidar y estuvo cerca con un cabezazo del Chaco que Galíndez sacó junto al palo pero el encargado de aumentar fue Suárez, por la misma vía, tras preciso centro de González cuando quedaban cuatro minutos para el final.

Triunfo, el tercero consecutivo, y regalo para el Flaco Zabala y su familia, que recibieron a Renata en una clínica de nuestra ciudad.

Nota: Federico Galván.