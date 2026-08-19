Murió un motociclista juninense tras un violento choque en la Ruta 65 a la altura de Cerrito Colorado

Un motociclista de 36 años, oriundo de Junín, murió este martes por la noche luego de protagonizar un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del kilómetro 77,500, en inmediaciones del cruce con calle Las Gallaretas.

De acuerdo con la información policial, el siniestro involucró a un camión Volkswagen 17-310, que circulaba en sentido Los Toldos-Junín, y una motocicleta Siam 110 de color rojo, que transitaba en dirección contraria.

El camión era conducido por Guillermo Enrique Biscarra, de 55 años, domiciliado en Chacabuco. Tras la colisión, el conductor del vehículo de mayor porte resultó ileso.

En tanto, el motociclista fue identificado como Leonardo Raúl Fávrega, de 36 años y con domicilio en Junín. Debido a la violencia del impacto, falleció prácticamente en el lugar.

Luego del accidente se desplegó un importante operativo sobre la ruta. Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes con el objetivo de determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas y fue desviado por la banquina.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial Junín y fue caratulada, en principio, como “Homicidio culposo”.

En las últimas horas también surgieron versiones sobre una posible discusión que el motociclista habría mantenido previamente con su pareja. Según trascendió, en esa situación también habría estado involucrada una menor de edad, aunque este aspecto forma parte de la investigación y deberá ser corroborado por la Justicia.