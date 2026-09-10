El Municipio se hace cargo de organizar los festejos por el Día de la Primavera

El Gobierno de Junín prepara un nuevo festejo por el Día de la Primavera, una celebración que volverá a tener como escenario al Parque Borchex y que será organizada por el propio Municipio. La actividad, de carácter abierto y gratuito, se realizará el lunes 21 de septiembre desde las 14 y se extenderá hasta aproximadamente las 23.

La decisión de sostener una celebración de estas características vuelve a colocar al Municipio como principal responsable de la organización de una jornada que busca convocar a miles de jóvenes y familias de Junín y de localidades de la región.

La propuesta tendrá un escenario principal con 12 presentaciones artísticas, de las cuales 11 estarán a cargo de músicos y bandas locales. El cierre estará protagonizado por “El Lauta”.

La grilla incluye a “Los Cuernos de Júpiter”, “Los Gurises”, “Dj Milanesa”, “El Visto”, “Cuerda Floja”, “Pulpa”, “El Golpe Kuartetero”, “Dj Ale Olalde”, “El Desorden”, “Mutus” y “Vago-Electgro Set”, además del artista encargado del cierre.

Desde el Municipio destacaron que buena parte de los artistas jóvenes que participarán fueron seleccionados durante los distintos “Festival Talent” impulsados por la Dirección de Juventud en espacios públicos de la ciudad.

Una apuesta del Municipio para una fecha de alta convocatoria

La directora de Juventud, Selena Fernández, destacó que desde el Gobierno local se encuentran trabajando en los últimos detalles del evento y anticipó una importante convocatoria.

“Estamos muy contentos y con muchas expectativas por esta nueva edición de la fiesta por el Día de la Primavera”, afirmó la funcionaria, quien remarcó que se preparó una grilla “muy linda” y orientada especialmente a los jóvenes y las familias.

El festejo tendrá además juegos infantiles y actividades de distintas áreas municipales, junto con una propuesta gastronómica y una feria de emprendedores.

En ese sentido, la secretaria de Desarrollo Humano, Melina Fiel, sostuvo que el objetivo es ampliar la convocatoria más allá de los adolescentes y jóvenes.

“Tratamos de ser lo más amplios posibles desde la organización de los festejos”, señaló, al remarcar que el Parque Borchex será nuevamente el punto de encuentro para vecinos de Junín y de la región.

La funcionaria también destacó la participación de “Los Gurises”, una banda integrada por niños de 11 y 12 años que interpreta folclore, además de la presencia de DJ y otros artistas.

Más de 18 food trucks y unos 20 emprendedores

Otro de los componentes de la celebración será el gastronómico. De acuerdo con lo informado por el Municipio, habrá más de 18 food trucks y alrededor de 20 emprendedores que participarán de la jornada.

Para esto, el Gobierno de Junín trabaja en conjunto con la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica.

Mientras el Municipio avanza con la organización general, también se ultiman cuestiones vinculadas con el escenario, sonido, técnica, seguridad, operativo policial y tránsito.

“Ya estamos terminando de pulir todos los detalles finales en cuanto a sonido, técnica, seguridad, policía y tránsito”, explicó Fiel.

Además, se distribuirán cestos de residuos en distintos sectores del Parque Borchex y desde la organización solicitaron a los asistentes colaboración para mantener limpio el espacio público.

El festejo será con entrada libre y gratuita y tendrá una duración aproximada de nueve horas. De esta manera, el Gobierno de Junín vuelve a poner en marcha una celebración masiva en el calendario municipal, con una propuesta que combina artistas locales, gastronomía, emprendedores y actividades recreativas para intentar convertir al Parque Borchex en el principal punto de encuentro de la ciudad durante el Día de la Primavera.