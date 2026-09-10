Comienza la novena fecha

La segunda parte de la etapa regular del Torneo Clausura se comienza a jugar este viernes con la novena fecha y en la jornada inicial habrá cuatro partidos, en tanto que Sarmiento recibirá a Belgrano de Córdoba el domingo a las 14.45 horas en un partido que contará con la vuelta del público visitante al Estadio Eva Perón.

El encuentro que se disputará en Junín contará con el arbitraje de Felipe Viola y los visitantes tendrán disponibles 3.500 entradas a $70.000 cada una para concurrir a la tribuna ubicada en Gandini y Paso. Este será el primero de tres partidos que el club espera recaudar con la venta de tickets a los rivales ya que luego vendrán River Plate (fecha 11) y Rosario Central (15).

La jornada completa:

Viernes 11 de septiembre

17.00 Newell’s – Vélez (Zona A) (ESPN Premium)

19.15 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A) (TNT Sports)

21.30 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)



Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B) (TNT Sports)

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A) (ESPN Premium)

17.30 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

20.00 Talleres – Unión (Zona A) (ESPN Premium)

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B) (ESPN Premium)

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A) (ESPN Premium)

21.30 Huracán – Racing (Zona B) (TNT Sports)

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A) (ESPN Premium)

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B) (TNT Sports)

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal) (TNT Sports)