Carlos Casares es el primer distrito de la Provincia en implementar pizarras interactivas en sus escuelas

En la mañana de hoy se realizó en el Salón Blanco Municipal la presentación y primera entrega de pizarras interactivas tecnológicas a instituciones educativas de Carlos Casares, una iniciativa destinada a acompañar los desafíos de la educación actual y fortalecer las experiencias de enseñanza y aprendizaje en las aulas.

El acto contó con la presencia del intendente municipal, Daniel A. Stadnik, y representantes de las instituciones educativas que recibieron este nuevo equipamiento. En esta primera etapa, las pizarras fueron destinadas a las Escuelas Secundarias N° 3, 4, 5 y 7 y a la Escuela Técnica.

“UN APORTE FUNDAMENTAL A LA FORMACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES”

Durante el encuentro, Stadnik destacó la inversión que se viene realizando en las instituciones educativas de todo el distrito y puso en valor la incorporación de esta nueva tecnología como una herramienta que contribuye a la formación de los estudiantes.

“Estamos haciendo una inversión muy importante en todas las instituciones educativas del distrito. Hoy damos un paso más con la incorporación de estas pizarras interactivas, que representan un aporte concreto a la formación de nuestros chicos y a las herramientas con las que cuentan nuestros docentes”, señaló el intendente.

Asimismo, remarcó que Carlos Casares es el primer distrito de la provincia de Buenos Aires en implementar este tipo de tecnología en sus instituciones educativas.

“Carlos Casares es el primer distrito de la provincia que implementa estas pizarras interactivas en sus escuelas. Esto habla de una decisión de seguir invirtiendo en educación y de acompañar a nuestras comunidades educativas con herramientas que permitan mejorar la enseñanza y el aprendizaje”, sostuvo Stadnik.

El intendente también destacó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para concretar estas inversiones, especialmente en un contexto complejo para el sistema educativo.

“Todo esto lo podemos llevar adelante gracias al acompañamiento y al apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que sostiene las políticas educativas y permite que los municipios podamos seguir realizando inversiones en nuestras escuelas”, expresó.

En ese sentido, Stadnik señaló la importancia de sostener estas políticas frente al escenario de desfinanciamiento de la educación por parte del Gobierno nacional.

“Estamos atravesando un contexto complejo, con un Gobierno nacional que desfinancia la educación y que ha dejado de lado muchas de las políticas públicas necesarias para sostener y mejorar el sistema educativo. Frente a eso, desde la Provincia y desde el Municipio seguimos haciendo inversiones y generando herramientas para que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades”, afirmó.

NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LAS AULAS

Las pizarras interactivas, de 75 pulgadas, permiten desarrollar clases más dinámicas y participativas, posibilitando que los estudiantes interactúen directamente con los contenidos, resuelvan ejercicios de manera colaborativa y relacionen conceptos mediante recursos visuales y táctiles.

La incorporación de contenidos multimedia, simulaciones, mapas interactivos y aplicaciones pedagógicas permite además captar y sostener la atención de los estudiantes, generando espacios de aprendizaje más participativos.

Otra de sus características es la adaptabilidad a diferentes formas de aprendizaje, ya que permite trabajar con recursos visuales, auditivos y táctiles y realizar ajustes de tamaño, color, audio y dinamismo para acompañar distintas necesidades educativas.

TECNOLOGÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

Los equipos pueden utilizarse con o sin conexión a internet, cuentan con una estructura resistente y disponen de configuraciones de privacidad para garantizar su utilización con fines pedagógicos.

Además, facilitan el trabajo docente al permitir guardar, reutilizar y compartir digitalmente los materiales desarrollados durante las clases, reduciendo el uso de papel, impresiones y otros materiales descartables.

La implementación contempla también un acompañamiento por parte de los proveedores, con capacitaciones presenciales y grupos de WhatsApp destinados a los docentes de cada institución, para brindar asistencia directa y facilitar la incorporación de la tecnología a las prácticas educativas.

De esta manera, Carlos Casares suma una nueva herramienta tecnológica a sus instituciones educativas y avanza en una política de inversión orientada a fortalecer la formación de los estudiantes y acompañar el trabajo de docentes y comunidades educativas.