Trenes Argentinos confirmó obras en cinco pasos a nivel de Junín

Trenes Argentinos confirmó la programación de obras de reparación y mantenimiento en cinco pasos a nivel de Junín, según una respuesta oficial de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario de la Nación incorporada a la nómina de comunicaciones del Departamento Ejecutivo.

El tema fue abordado durante la última sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante, donde el bloque de concejales de La Libertad Avanza dio a conocer la respuesta emitida por el organismo nacional.

Durante el tramo final del debate, el concejal Leo Juliá confirmó que la Nación dio respuesta favorable a la Comunicación N° 76/2026, mediante la cual el deliberativo local había solicitado intervenciones sobre la infraestructura ferroviaria de la ciudad.

La nota oficial, fechada el 27 de agosto, establece que se llevarán adelante trabajos de acondicionamiento y mantenimiento de vías y calzada en cinco pasos a nivel que actualmente se encuentran operativos.

Los cruces incluidos

Las obras alcanzarán los pasos a nivel ubicados en: