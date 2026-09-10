Aprehendieron a un hombre investigado por el uso no autorizado de tarjetas

Un hombre de 56 años fue aprehendido en el marco de una investigación por presunta defraudación informática, luego de que una serie de operaciones realizadas con tarjetas bancarias que no le pertenecían fueran detectadas en comercios de la ciudad. La pesquisa incluyó el análisis de movimientos bancarios, registros audiovisuales y tareas de campo.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una persona que detectó en los resúmenes de sus tarjetas de crédito distintos consumos y movimientos que no reconocía como propios. Las operaciones habían sido realizadas durante mayo de 2026 en diferentes establecimientos comerciales de Junín.

A partir de la denuncia, efectivos de Cibercrimen Junín llevaron adelante una serie de medidas investigativas bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial Junín. Entre ellas se incluyeron el análisis de los movimientos bancarios, la individualización de las operaciones cuestionadas, consultas en bases oficiales, tareas de campo, requerimientos a empresas privadas y el relevamiento de registros de cámaras de seguridad.

En ese marco, la información aportada por OPESSA y Santa Rita Combustibles permitió corroborar distintas operaciones presenciales realizadas con las tarjetas investigadas.

En particular, las imágenes proporcionadas por Santa Rita Combustibles permitieron observar a un hombre efectuando compras en el sector comercial del establecimiento y luego realizando otra operación en el sector de playa. Posteriormente, el individuo se retiró del lugar a bordo de una motocicleta.

El análisis de la información reunida permitió orientar la investigación hacia un sospechoso que habría tenido acceso previo a las tarjetas. Las tareas realizadas permitieron establecer que el hombre residía en un inmueble de calle Güemes, en Junín.

El pasado 8 de septiembre, personal de la Comisaría Segunda de Junín realizó un allanamiento en ese domicilio, en el marco de otra investigación judicial por un presunto “hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública”, en la que también se encontraba involucrada la misma persona.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron la coincidencia y convocaron al personal de Cibercrimen para determinar si en el inmueble podían encontrarse elementos vinculados con la investigación por defraudación informática.

En el registro fueron halladas prendas de vestir que presentaban características generales compatibles con la vestimenta que utilizaba el hombre observado en las imágenes de las cámaras de Santa Rita Combustibles.

El hallazgo fue informado a la UFIJ N.º 1, que dispuso el secuestro de las prendas y la aprehensión del investigado. Los elementos fueron documentados, individualizados y preservados para ser incorporados a la causa.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad del aprehendido y establecer el alcance de las operaciones cuestionadas. Desde la Fiscalía se aclaró que la eventual coincidencia entre las prendas secuestradas y las observadas en los registros fílmicos constituye únicamente una comparación visual y orientativa, por lo que no representa por sí sola una identificación concluyente.

El hombre quedó notificado de sus derechos y a disposición de la Fiscalía interviniente.

Fuente laverdad