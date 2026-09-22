Primavera en Junín: pese al frío y al viento, el Parque Borchex se llenó de jóvenes

La postal del parque fue la de una multitud que, pese a las condiciones climáticas, decidió salir y participar de los festejos. Jóvenes de distintas edades, muchos de ellos acompañados por amigos, se instalaron en distintos sectores del predio para compartir la jornada, escuchar música y celebrar también el Día del Estudiante.

El escenario principal tuvo una amplia presencia de artistas locales. Pasaron por allí Los Gurises, el grupo folclórico integrado por chicos de entre 11 y 14 años, además de Los Cuernos de Júpiter, DJ Milanesa, El Visto, Cuerda Floja, Pulpa, El Golpe Kuartetero, DJ Ale Olalde, El Desorden, Mutus y Vago-Electgro Set.

El cierre estuvo a cargo de “Soy Lauta”, uno de los principales atractivos de la jornada, que mantuvo al público en el lugar hasta cerca de la medianoche.

Más allá de la música, el Parque Borchex también contó con juegos y propuestas recreativas para distintas edades, una feria de emprendedores y artesanos y una importante presencia gastronómica, con más de 18 food trucks.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue precisamente la cantidad de personas que se acercaron pese al frío y al viento. Las condiciones no impidieron que los jóvenes ocuparan el parque y sostuvieran los festejos durante buena parte del día.

La jornada también contó con un refuerzo del transporte público, lo que permitió que muchos de los asistentes pudieran trasladarse hacia el Parque Borchex y regresar una vez finalizadas las actividades.

Así, Junín volvió a tener su tradicional celebración de primavera, con una convocatoria que se hizo sentir especialmente entre los más jóvenes, que desafiaron el frío y el viento para encontrarse en uno de los principales espacios verdes de la ciudad