Junín se prepara para una gran fiesta de Primavera: música, ferias y foodtrucks en el Parque Borchex

Junín se prepara para celebrar el Día de la Primavera con una jornada abierta y gratuita que tendrá como escenario principal al Parque Borchex. El festejo se desarrollará este lunes desde las 14, con una propuesta organizada por el Municipio que combinará música en vivo, gastronomía, emprendimientos y actividades recreativas.

Desde el área de Juventud destacaron que uno de los principales objetivos de la jornada es generar un espacio pensado junto a los propios jóvenes de la ciudad, incorporando artistas locales y propuestas surgidas de distintas actividades realizadas durante el año.

La responsable del área de Juventud, Selena Fernández, señaló que existe “mucha expectativa” por la celebración y destacó especialmente la participación de talentos de Junín. De las 12 propuestas que integran la grilla, 11 corresponden a jóvenes artistas locales.

Además, cuatro de los músicos que serán parte del escenario fueron seleccionados a partir del Festival de Talentos realizado en agosto, una iniciativa que había reunido a 45 propuestas juveniles.

El evento tendrá lugar en el Parque Borchex, en la zona de Lartigau y Circunvalación, y comenzará a las 14 con las presentaciones de Los Cuernos de Júpiter y Los Gurises. A lo largo de la tarde se sucederán distintas propuestas musicales y el cierre estará a cargo de Lauta, artista convocado especialmente para la celebración.

La propuesta municipal también contempla un espacio para emprendedores y gastronomía. Según se informó, habrá aproximadamente 20 emprendimientos y 18 foodtrucks, con distintas alternativas de comidas, en una iniciativa que se lleva adelante junto a la Cámara Gastronómica.

Desde el Municipio remarcaron además que la celebración no estará exclusivamente dirigida a los estudiantes o a los jóvenes. Durante la jornada también habrá propuestas vinculadas con Educación, Deportes y Medio Ambiente, incluyendo juegos y actividades destinadas a los más chicos.

“Es un evento de Junín muy importante porque también convoca a la región”, destacó Fernández, quien remarcó que se busca que la celebración tenga un carácter familiar y permita que vecinos de distintas edades puedan disfrutar del espacio público.

La grilla completa

La programación comenzará a las 14 y se extenderá durante toda la tarde y la noche:

14:00 – Los Cuernos de Júpiter

14:40 – Los Gurises

15:20 – DJ Milanesa

15:50 – El Visto

16:30 – Cuerda Floja

17:10 – Pulpa

17:50 – El Golpe Kuartetero

18:30 – Ale Olalde

19:00 – El Desorden

19:50 – Mutus

20:40 – Vago-Electro Set

21:30 – Soy Lauta