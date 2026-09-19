El Sindicato de Empleados de Comercio reunió a unas 500 personas en el festejo por el Día del Jubilado

El Sindicato de Empleados de Comercio de Junín realizó su tradicional festejo por el Día del Jubilado, con un almuerzo de camaradería que reunió a unas 500 personas entre adultos mayores afiliados, acompañantes e integrantes de la Colonia del gremio.

La celebración se llevó a cabo en el Club Rivadavia y contó con distintas propuestas artísticas, entre ellas las presentaciones de Papel Nono, un ballet folclórico y el grupo Mambo. También se realizaron sorteos entre los presentes.

El encuentro volvió a poner en el centro las actividades que el Sindicato de Empleados de Comercio desarrolla durante todo el año para sus afiliados, con propuestas recreativas, servicios y espacios de encuentro destinados también a los adultos mayores.

El secretario general del gremio, Federico Melo, destacó la convocatoria y el significado que tiene para la institución poder sostener este tipo de encuentros.

«Ver a tantos adultos mayores y jubilados disfrutando de este almuerzo con shows y sorteos es un gran orgullo para la institución», expresó Melo.

El dirigente sindical también resaltó el trabajo que se viene realizando desde la entidad y el crecimiento de las propuestas destinadas a la comunidad mercantil.

«Siguiendo con todas las propuestas del año que llevamos adelante junto a distintas instituciones, logramos fortalecer el alcance de una entidad tan grande como la nuestra», sostuvo.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a Julio Henestrosa, ex secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, por su trayectoria y aporte a la institución.

Melo destacó especialmente esta distinción y señaló que fue posible avanzar con su reconocimiento como personalidad destacada de la Provincia de Buenos Aires, en reconocimiento a su trayectoria.

El festejo volvió a reunir así a integrantes de la familia mercantil en una jornada de camaradería que forma parte de la agenda anual del Sindicato de Empleados de Comercio y de sus propuestas destinadas a los jubilados y adultos mayores.