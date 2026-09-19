Desde el “palco oficial”, Juan Fiorini dijo presente en su primer clásico entre Argentino y Ciclista

El clásico juninense volvió a jugarse después de 4151 días y Juan Fiorini no quiso perderse la cita. El intendente interino estuvo presente en el Coliseo del Boulevard y siguió el partido desde el “palco oficial” que le reservaron desde Ciclista.

Para Fiorini se trató de una experiencia particular: El dirignete llegó a Junín después de sus 20 años y hasta esta noche nunca había tenido la posibilidad de ver en vivo uno de los duelos deportivos más tradicionales de la ciudad.

Y el estreno estuvo a la altura de la expectativa. Con un estadio colmado, Argentino y Ciclista protagonizaron un partido de enorme paridad que necesitó de un tiempo suplementario para definirse.

Ciclista comenzó mejor y terminó el primer cuarto arriba 26-23. Argentino reaccionó en el segundo período, encontró en Dylan Smith una de sus principales armas ofensivas y se fue al descanso ganando 53-50.

La historia volvió a cambiar en el tercer cuarto. El conjunto local recuperó el liderazgo y entró a los últimos diez minutos arriba por apenas un punto: 69-68.

El cierre fue a pura tensión. Con el marcador 78-78, Smith convirtió un libre para poner al Turco arriba, pero Ciclista respondió y Larraza anotó uno de sus dos lanzamientos desde la línea para igualar en 79 cuando quedaban seis segundos.

Argentino tuvo la última pelota para ganarlo, pero Smith no pudo convertir la bandeja y el clásico se fue al suplementario.

En esos cinco minutos adicionales, Argentino logró sacar la diferencia definitiva y terminó imponiéndose 94-88.

Zion Patterson fue la figura del ganador con 21 puntos, seguido por Smith con 17, Leandro Cerminato con 16 y Santiago Pérez con 15. En Ciclista, Benjamín Herrera fue el goleador del encuentro con 22 unidades, mientras que Damián Tintorelli aportó 16 y Nicolás Henriques terminó con 15.

Así, Fiorini tuvo su primer clásico juninense en una noche especial para el básquet de la ciudad: después de 4151 días, Argentino y Ciclista volvieron a encontrarse, con el Coliseo del Boulevard colmado y un partido que recién encontró dueño en el tiempo suplementario.