Recuperaron una cosechadora valuada en 140 mil dólares tras un procedimiento judicial en General Arenales

Un procedimiento llevado adelante este viernes por personal del Comando de Prevención Rural (CPR) General Arenales y personal de la Ayudantía Fiscal de General Arenales permitió recuperar una maquinaria agrícola de importante valor económico, en el marco de una investigación judicial por el delito de defraudación por retención indebida.

La medida se concretó durante la jornada del 18 de septiembre, luego de que efectivos policiales recibieran un requerimiento de la Ayudantía Fiscal de General Arenales para dar cumplimiento a una orden de allanamiento y secuestro emanada en el marco de una investigación con intervención de la UFIJ N.º 8 del Departamento Judicial Junín.

El operativo se desarrolló en un establecimiento rural ubicado dentro del partido de General Arenales, donde los uniformados localizaron la maquinaria que era objeto de la investigación.

Durante la diligencia se procedió al secuestro de una cosechadora marca Vasalli, modelo AX 7.500, de color rojo, equipada con su correspondiente plataforma para trigo-soja.

Según consta en las actuaciones, el equipo agrícola posee una valuación estimada de 140.000 dólares estadounidenses, por lo que se trata de un bien de considerable valor económico.

Tras el secuestro y las comunicaciones mantenidas con la autoridad judicial interviniente, se dispuso que la maquinaria fuera entregada a la parte damnificada, quedando de esta manera sujeta a las disposiciones que se adopten en el avance de la investigación.

El procedimiento representa un nuevo avance en el marco de las tareas investigativas desarrolladas por el CPR General Arenales, que permitieron localizar un bien de elevado valor económico y ponerlo nuevamente bajo resguardo judicial.

La causa continúa bajo intervención de la Ayudantía Fiscal de General Arenales y la UFIJ N.º 8 del Departamento Judicial Junín.