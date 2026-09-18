Nuevo destacamento de Bomberos en Capilla de Loreto: estará en La Plata y Suiza

El Concejo Deliberante de Junín aprobó por unanimidad la licitación para la construcción del nuevo destacamento de Bomberos de Capilla de Loreto, una obra que permitirá sumar infraestructura para la atención de emergencias en ese sector de la ciudad.

La aprobación se concretó durante una sesión especial realizada este jueves por la mañana, en la que fueron tratados los expedientes correspondientes al proceso licitatorio.

La licitación había recibido tres ofertas, aunque dos de ellas fueron descartadas por cuestiones administrativas vinculadas con las garantías de oferta. De esta manera, quedó en carrera una propuesta por $156 millones, por debajo de los $170 millones establecidos como presupuesto oficial.

El nuevo destacamento estará ubicado en La Plata y Suiza, sobre un predio perteneciente a la Sociedad de Fomento de Capilla de Loreto. Para concretar la obra, el Municipio contará con el uso del terreno a partir de un convenio por 20 años, con posibilidad de renovación por otros 20.

Según lo establecido en la licitación, los trabajos tendrán un plazo de ejecución de seis meses.

La construcción del destacamento busca dotar a Capilla de Loreto de una base propia para el servicio de Bomberos, mejorando la infraestructura disponible para la respuesta ante situaciones de emergencia en el sector.

La aprobación unánime del Concejo Deliberante habilita ahora el avance del proceso para la ejecución de la obra.