Orihuela y la ilusión de Sarmiento: “Queremos meternos entre los ocho y llegar lo más lejos posible”

El defensor uruguayo, Renzo Orihuela, es uno de los futbolistas que jugó todos los partidos del presente Torneo Clausura y antes de viajar rumbo a Buenos Aires para enfrentar a Racing, habló con la página partidaria Sentimiento Verde sobre este gran presente del equipo, en la antesala del ingreso al hall de los vestuarios. «Venimos trabajando muy bien, creo que esta semana fue corta a diferencia de las otras y nos centramos más que nada en la recuperación. Nos sentimos bien y vamos a tratar de traer los tres puntos», apuntó entre mate y mate fiel a su estirpe uruguaya.

¿Qué sensaciones te quedaron después de ese empate en el final ante Belgrano?

-Al principio la sensación fue de bronca, fue lo primero que sentimos por cómo se dio, pero también creo que Belgrano es un gran equipo. En el partido no generaron mucho, aunque sí tuvieron más posesión, pero sin lastimar, y que nos hayan hecho el gol de penal, a lo último, nos dio una sensación de mucha bronca.

-¿Cómo estás en el club después de este tiempo que llevas acá?

-Contento. La verdad que contento porque este semestre me pude asentar bastante, el semestre anterior tuve un par de lesiones que no las podía superar y ahora sumé bastantes minutos, me sentí bien, cómodo con el plantel, con todo el equipo y empezamos a sumar. La tabla lo dice y me siento cómodo y muy contento.

-Siempre se habla de las sociedades en el fútbol y con Juan Manuel Insaurralde fueron la dupla central de todos los partidos, ¿qué significa para vos tenerlo al lado con la experiencia que tiene?

-Lo primero que hago es tratar de escucharlo porque con la experiencia tiene, con los equipos que recorrió, la carrera que tuvo, recorriendo el mundo…Obviamente tiene mucho más recorrido que yo y generalmente que los compañeros nuestros por eso tratamos de escucharlo, de sacar lo mejor. Él siempre está ahí tratando de ayudar, así que es un líder muy positivo para nosotros, es nuestro capitán y tratamos de escucharlo lo máximo posible.

- Arrancó el año y recuerdo que en aquella presentación en el Centro de Alto Rendimiento, Sava hizo referencia a que quería que el equipo empiece a mirar para arriba y no para abajo. En el primer semestre estuvieron muy cerquita de clasificar y hoy están haciendo un campañón. ¿Con qué cabeza afrontan este partido con Racing, teniendo en cuenta esto, la posibilidad de seguir ahí adentro de los ocho clasificados?

-Creo es el primer objetivo es salvar el descenso y si el partido que viene lo ganamos, creo que ya estamos ahí, así que vamos a ir cumpliendo objetivo y obviamente estamos todos con la ilusión de mirar para adelante, meternos entre los ocho, tratar de competir, llegar lo más lejos posible y si Dios quiere salir campeón.

Orihuela se despide con el clásico «vamo arriba» de su origen charrúa, levanta el termo y lo llama con una broma a su compatriota, Agustín Nadruz, para almorzar junto al plantel y emprender el rumbo hacia Buenos Aires.