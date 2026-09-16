Kicillof encabezó en La Plata el acto por los 50 años de La Noche de los Lápices

El gobernador bonaerense Axel Kicillof tuvo este miércoles una participación central en los actos realizados en La Plata por el 50° aniversario de La Noche de los Lápices, una jornada que reunió a estudiantes, sobrevivientes, familiares de las víctimas y dirigentes políticos en distintos puntos de la capital provincial.

Kicillof encabezó el acto oficial en la Plazoleta Noche de los Lápices, ubicada en 8 y 61, junto a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el intendente de La Plata, Julio Alak. También participaron funcionarios provinciales y municipales, legisladores, familiares de desaparecidos y estudiantes secundarios y universitarios.

Durante su intervención, el gobernador recordó a los estudiantes perseguidos y secuestrados durante la última dictadura militar y sostuvo que la memoria debe traducirse en acciones concretas. En ese sentido, afirmó que la Provincia garantiza el boleto estudiantil y vinculó esa política con una de las demandas asociadas históricamente a aquella generación de jóvenes.

Kicillof también realizó una lectura política de la actualidad. Según informó oficialmente la Provincia, cuestionó programas económicos que, a su entender, presentan similitudes con políticas aplicadas durante la última dictadura y llamó a defender los derechos conquistados y la democracia.

Tras el acto oficial, el mandatario bonaerense se incorporó a la movilización estudiantil que recorrió las calles de La Plata. La columna partió desde Plaza Olazábal, en 7 y 38, y avanzó hasta el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en 7 y 59, donde se realizó un acto con música en vivo organizado por la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y la Federación de Estudiantes Secundarios (FES).

La jornada tuvo también actividades en otros espacios vinculados con la memoria. Por la mañana se realizó un acto en el ex Pozo de Banfield, en Lomas de Zamora, donde participaron el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, el intendente Federico Otermín, el sobreviviente Pablo Díaz y familiares de las víctimas.

La Noche de los Lápices recuerda el operativo represivo iniciado el 16 de septiembre de 1976 y los secuestros de estudiantes secundarios de La Plata. La fecha fue incorporada en 2014 como Día Nacional de la Juventud.

La presencia de Kicillof convirtió al acto platense en uno de los principales escenarios políticos e institucionales de la conmemoración del medio siglo de aquellos hechos, en una jornada que combinó memoria, participación estudiantil y reclamos vinculados con la educación.