Cinco cuadras de fila por 14 empleos de $800 mil: una postal que expone la desesperación por conseguir trabajo

Una extensa fila de personas, que llegó a ocupar aproximadamente cinco cuadras, se convirtió este lunes en una de las imágenes más impactantes de la situación laboral que atraviesa buena parte de la Argentina.

La convocatoria se realizó en Berazategui, donde una nueva parrilla buscaba incorporar apenas 14 trabajadores. Sin embargo, la cantidad de personas interesadas superó ampliamente todas las expectativas: más de 1.500 postulantes se acercaron para entregar sus currículums y tratar de conseguir uno de los puestos disponibles.

La propuesta laboral ofrecía una remuneración de alrededor de $800.000 mensuales. Aun así, una multitud se acercó para intentar quedarse con alguno de los 14 empleos.

El dato permite dimensionar la magnitud de la convocatoria: más de cien personas se presentaron, en promedio, por cada puesto disponible.

“Sentí mucha tristeza”

La cantidad de personas que llegaron hasta el lugar también impactó a los responsables del emprendimiento.

El titular de la parrilla, Marcelo Agüero, reconoció que sintió “mucha tristeza” al observar la cantidad de personas que necesitaban conseguir un trabajo y que se acercaron con la expectativa de obtener una oportunidad.

La escena expuso así una realidad que va mucho más allá de una búsqueda laboral puntual. Detrás de cada currículum hay personas que necesitan un ingreso, trabajadores que buscan una alternativa y familias que requieren de un nuevo salario para afrontar los gastos cotidianos.

La diferencia entre los 14 puestos disponibles y los más de 1.500 postulantes terminó convirtiéndose en el dato más contundente de la jornada.

La pelea por cada puesto de trabajo

La convocatoria se produjo en un contexto económico atravesado por la caída del consumo, dificultades para distintos sectores productivos y comerciales y un mercado laboral en el que conseguir un empleo se convirtió en una preocupación central para miles de personas.

En este escenario, una oferta laboral limitada puede generar una demanda extraordinaria.

La imagen de las cinco cuadras de personas esperando para dejar un currículum muestra, además, que la problemática no se reduce exclusivamente a quienes están desempleados. También existen trabajadores cuyos ingresos ya no alcanzan, personas que buscan cambiar de empleo o familias que necesitan sumar otro salario.

Por eso, el episodio de Berazategui terminó funcionando como una imagen mucho más amplia de la realidad económica: 14 puestos de trabajo disponibles frente a más de 1.500 personas que necesitan una oportunidad.

Una realidad que también alcanza al interior

Aunque la convocatoria ocurrió en Berazategui, la preocupación por el empleo no es exclusiva del conurbano bonaerense.

En ciudades del interior como Junín, la caída del consumo, las dificultades que atraviesan comercios y pequeñas empresas y el deterioro de los ingresos también forman parte de las preocupaciones cotidianas de trabajadores y familias.

En un contexto de mayor endeudamiento de los hogares y pérdida del poder adquisitivo, cada puesto de trabajo adquiere un valor todavía mayor.

Lo ocurrido en Berazategui dejó una imagen difícil de ignorar: más de 1.500 personas hicieron fila para intentar conseguir uno de 14 empleos, aun cuando la propuesta rondaba los $800.000 mensuales.

La reflexión del propio dueño de la parrilla, que admitió haber sentido “mucha tristeza” al ver semejante cantidad de personas buscando trabajo, terminó de darle una dimensión humana a una escena que rápidamente se volvió viral.

Porque detrás de esas cinco cuadras de fila no había solamente currículums: había personas buscando una oportunidad para trabajar.

Foto el marplatense