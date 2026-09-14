Se le escapó en la última

Sarmiento y Belgrano igualaron uno a uno, este domingo por la tarde, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura que se jugó en el Estadio Eva Perón y contó con público visitante después de mucho tiempo. Junior Marabel había puesto en ventaja al Verde en el primer tiempo y en la última del encuentro, Lucas Passerini lo empató, de penal. El punto le sirve al conjunto de Sava para continuar como escolta de Argentinos Juniors.

Belgrano dominó el espacio y la pelota a partir de la movilidad de los medios externos (Hernándes y Rigoni) que se cerraban para dejarle el carril a los laterales, al tiempo que el doble contención se separaba: Longo para ser el primer pase y Vázquez para conectar al equipo en la segunda línea.

Esa idea del Pirata de poner mucha gente en el campo contrario le permitió además recuperar rápido después de la pérdida y así Sarmiento lució maniatado para buscar el arco de enfrente y con Mavilla y Contrera más pendientes de la recuperación que de la creación.

Ayala fue el encargado de poner tranquilidad cada vez que los cordobeses intentaron remates de media distancia pero la más clara, antes de los 30 minutos, fue del local. Marabel disputó un despeje de Insaurralde, ganó, el rebote le quedó a Herrera que definió ante la salida de Cardozo, aunque el arquero usó todo el cuerpo para achicar y evitar el gol. Sin embargo, la pelota le quedó a Zabala que fue derribado y tras la información del VAR, el árbitro cobró penal. Marabel se hizo cargo de la ejecución, Cardozo tapó pero en segunda instancia el atacante marcó el uno a cero.

La segunda parte arrancó con las mismas posturas, no obstante, el Verde encontró espacios para correr y antes de los quince logró tres aproximaciones, las más claras fueron una de Herrera que remató desviado dentro del área y la otra de Zabala que trasladó desde su campo propio y cuando entró al cuadro mayor no se animó a definir y el pase a Marabel no prosperó.

Belgrano tuvo la suya con un desborde de Lucas Zelarayán pero la resolución de Rigoni se encontró con la intuición de Ayala que se quedó con el tiro.

Zielinski había cambiado con el ingreso de Passerini por Longo para tener dos delanteros por dentro con Fernández y Sava mandó al campo a Arturia para armar la línea de cinco.

Las variantes en los dibujos tácticos retrasó demasiado a Sarmiento que defendió cerca de Ayala y como contrapartida el visitante ponía cada vez más gente en torno a Passerini, que funcionaba como un faro receptor de los envíos. Así, los junineses se salvaron en un remate de Rigoni que entró por el segundo palo y la pelota dio en el borde externo de la red.

Recién a los 42 minutos el Verde pudo cruzar la mitad de la cancha con tiempo y espacio para que Zabala metiera un cambio de frente, de derecha a izquierda, para la llegada de Gastón González que apareció liberado para sacar el disparo pero el envío encotró una pierna en el camino y terminó en corner.

Los minutos finales fueron de sufrimiento para el local porque primero Ayala tapó un remate de Passerini, adentro del área chica, y luego, cuando quedaban 25 segundos de los cinco adicionados, la pelota pegó en la mano de Gastón González y Viola cobró penal advertido por el VAR. El mismo delantero se hizo cargo y puso el emapte con una ejecución suave y a la izquierda.

Síntesis:

Sarmiento 1: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Mavilla, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Gastón González; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: 57' Diego Churín por Herrera. 68' Gastón Arturia por Contrera. 80' Gastón González, Elián Giménez y Thiago Santamaría por Mavilla, Marabel y Salle.

Amonestados: 14' Insaurralde. 17' Martínez. 53' Salle. 79' Churín.

Goles: 33' Marabel (rebote del penal).

Belgrano 1: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca; Santiago Longo, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Ramiro Hernandes; y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Cambios: 64' Lucas Passerini y Adrián Sporle por Ricca y Longo. 72' Francisco González Metilli por Hernandes. 84' Lautaro Gutiérrez po Fernández.

￼Amonestados: 39' Fernández.

Goles: 100' Passerini (Penal).



Nota: Federico Galván.

Foto: Mariano Morente.