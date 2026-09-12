Los cien de Gabriel Díaz

En el partido pasado que Sarmiento venció a Estudiantes de Río Cuarto, Gabriel Díaz cumplió cien partidos con la camiseta del Verde. El lateral nacido en Capitán Sarmiento habló en el programa radial Línea de Juego y repasó algunos detalles desde su llegada al club en 2018.

Gabriel Díaz: La verdad que para mí es una alegría inmensa. Siempre agradecido al club, a la gente, al cuerpo técnico, dirigentes, compañeros.

No me quiero olvidar de nadie porque sin todo ese conjunto de personas que te acabo de nombrar esto no hubiese sido posible. Pero sí, laverdad es que contento por haber alcanzado los 100 partidos y ahora con las ganas de seguir por más.

Pregunta: Bueno, ¿Qué te acordás de aquel 2019 cuando llegaste al Club de Campo?

Gabriel Díaz: Mis primeras pruebas, fueron a fines de 2018 que era en la edad de Quinta y arranqué a principios de 2019 ya en el primer año de Cuarta, que en ese momento ya entrenábamos en Ciudad Deportiva, y a mitad de año se inauguró el predio y recién ahí pasamos para el predio que hoy en día está muy lindo. El primer año que llego no había más cupo para para AFA y tuve que jugar ese medio año en la Liga Local. Jugué todo el torneo, que la verdad fue un torneo muy lindo, competitivo, muy bueno, a mitad de año se liberaron varios cupos de AFA y ahí pude ingresar. Recuerdo que jugué un partido con All Boys de titular y después el torneo se paró.

Pregunta: ¿En ese entonces eras mediocampista o extremo?

Gabriel Díaz: Exactamente. Llegué a la prueba de punta en la categoría 2000, que en ese año era la Quinta. Vine acompañado de un arquero también, que bueno, vinimos los dos de de mi pueblo (Capitán Sarmiento) y tuvimos la suerte de poder quedar en el club. Y como te digo, ya a principios de 2019 arrancamos en el primer año de Cuarta los dos juntos.

Pregunta: ¿Cómo es para un pibe de Capitán Sarmiento venirse a vivir a una ciudad como Junín, dejar tu vida habitual y empezar en otro lado? ¿Cómo fue esa etapa para vos?

Gabriel Díaz: En ese momento ya había terminado el colegio, la secundaria, y en 2018 había arrancado la carrera de Educación Física en la ciudad de Mercedes. Y bueno, a fin de 2018 me llaman que había una prueba acá en Sarmiento de Junín y creía que era la última bala. A mí siempre me había gustado el fútbol, jugaba en San Carlos así que aproveché. A mis viejos no les había gustado mucho por el tema de que ya estábamos pagando el instituto donde estaba estudiando y ya estaba por terminar el primer año. Pensé que iba a poder seguir con la carrera acá, en Junín, porque estaba, pero se me complicaba por el tema de que era doble turno. Así que, por suerte se dio la posibilidad de quedarnos en el club y la verdad es que la ciudad me gustó mucho.

Pregunta: ¿Y te quedó la inquietud esa de de estudiar algo?

Gabriel Díaz: Hoy en día la verdad que sí. Pienso en empezar con alguna carrera, algún cursito, algo para seguir instrumentandome ya que tiempo tengo para poder hacerlo.

Pregunta: Nombraste a tus viejos ¿Te siguen acompañando?

Gabriel Díaz: Sí, siempre. Siempre que estamos de local vienen mi mamá, mi papá, se suma mi hermana, mi hermano sabe venir también, mi hijo Lorenzo, mi sobrino Juan Martín.

Pregunta: ¿Qué técnicos te marcaron más de los que tuviste en Primera?

Gabriel Díaz: La verdad que me marcó mucho por el tema de que lo tuve mucho tiempo a Damonte, que estuvo todo en 2022, que fue quien me hizo debutar (4/5/2022 por Copa Argentina) y después en 2023 cuando agarré la continuidad con él y la verdad que sí, me marcó mucho eh Damonte, desde el lado eh de la persona más que nada, porque era un técnico con mucha llegada. Después, con todos los técnicos que fueron llegando, que como vos decís, hubo un momento que pasaban rápido. Siempre algunos te dejaban más enseñanza y aprendizaje que otros. Cada cual viene con su librito y algo te dejan. Pero sí, creo que el que más me marcó fue Damonte. Ahora Sava también que es de los que más continuidad tuvo en el club.

Pregunta: ¿En qué momento estás vos como futbolista? ¿Cómo te sentís?

Gabriel Díaz: Me siento bien, con muchas ganas. Entiendo también el momento del equipo que por ahí no estoy teniendo los minutos deseados, pero el equipo está funcionando bien y no hay mucho para retocar. Uno siempre trata de estar bien porque no sabés cuándo está la posibilidad que te toque y hay que estar a la altura. Por suerte me vengo entrenando bien y en ese sentido el grupo ayuda porque hay un buen ambiente, buen clima y eso ayuda a poder entrenarse bien y estar bien para los partidos.

Nota: Federico Galván.

Foto: Mariano Morente.