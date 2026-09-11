Desmantelaron los peajes de Junín y alrededor de 50 trabajadores quedaron sin empleo

Las cabinas de peaje de Agustín Roca y Saforcada dejaron de funcionar en las últimas horas, luego de que las nuevas empresas concesionarias tomaran posesión de los corredores viales que incluyen tramos de las rutas nacionales 7 y 188.

El cambio tuvo un impacto directo sobre los trabajadores que se desempeñaban en las estaciones. En el caso de Agustín Roca, alrededor de 45 personas quedaron sin empleo, mientras que todavía no se informó oficialmente la cantidad de trabajadores afectados en Saforcada, sobre la Ruta 7.

De esta manera, alrededor de 50 trabajadores de la zona podrían haber quedado fuera del nuevo esquema de operación de los peajes.

La situación comenzó a definirse en julio, cuando el Gobierno nacional avanzó con la adjudicación a empresas privadas de distintos corredores de rutas nacionales, entre ellos los que atraviesan la región de Junín.

Las concesiones fueron otorgadas por un plazo de 20 años para la explotación, administración y conservación de las rutas. En el caso de los corredores que afectan directamente a la región, las adjudicaciones recayeron sobre las empresas Mediterráneo y del Portuario Sur, que quedaron en manos de la unión transitoria conformada por Creditech S.A. y Plantel S.A.

Mientras se define la implementación definitiva del nuevo sistema de cobro, las estaciones quedaron sin operación. Las cabinas permanecen cerradas y los vehículos atraviesan actualmente los puntos de peaje sin detenerse y sin abonar una tarifa.