Inflación de agosto: bajó al 1,7%, pero las canastas básicas subieron 2,6%

La inflación de agosto fue del 1,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y mostró una desaceleración frente al 2,1% registrado en julio. Sin embargo, el dato general contrasta con la evolución de las canastas que miden el costo de las necesidades básicas de los hogares.

Durante el octavo mes del año, tanto la Canasta Básica Alimentaria (CBA) como la Canasta Básica Total (CBT) aumentaron 2,6%, por encima de la inflación general.

De esta manera, mientras el Índice de Precios al Consumidor acumuló un incremento del 21,3% entre enero y agosto, algunos de los gastos esenciales de las familias registraron aumentos considerablemente mayores.

Las canastas básicas, por encima de la inflación

La Canasta Básica Alimentaria, que contempla el conjunto de alimentos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales básicos, acumuló una suba interanual del 39,6%.

En tanto, la Canasta Básica Total, que además de los alimentos incorpora otros bienes y servicios indispensables para los hogares, registró un incremento del 38,3% en los últimos doce meses.

El dato resulta especialmente relevante porque estas mediciones son utilizadas para establecer los ingresos necesarios para que un hogar pueda superar las líneas de indigencia y pobreza.

Así, aunque la inflación general mostró una desaceleración durante agosto, el costo de sostener las necesidades básicas evolucionó a un ritmo mayor.

Vivienda y servicios, entre los principales aumentos

Por divisiones, el mayor incremento durante agosto se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 2,8%.

En sentido contrario, Prendas de vestir y calzado fue la única división que registró una caída de precios, con una baja del 0,6% durante el mes.

El resultado de agosto implica una reducción de 0,4 puntos porcentuales respecto de julio, cuando el IPC había alcanzado el 2,1%.

A pesar de la desaceleración, el acumulado de los primeros ocho meses del año ya supera el 21%, mientras que el costo de los alimentos y de otros consumos esenciales continúa aumentando a un ritmo superior al promedio de los precios.

Fuente infocielo