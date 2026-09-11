El fallo de la Corte pone en jaque las tasas de Junín: alumbrado, combustibles y Tasa Vial bajo la lupa

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación puede convertirse en un nuevo problema para las cuentas de los municipios bonaerenses. El máximo tribunal revocó una sentencia que había avalado una tasa cobrada por la Municipalidad de Córdoba y estableció un criterio que obliga a los gobiernos locales a justificar de manera mucho más precisa los tributos que cobran.

La discusión tiene un impacto particular en Junín, donde existen mecanismos de recaudación que podrían quedar bajo la lupa a partir de las condiciones fijadas por la Corte: la Tasa de Alumbrado Público que se incorpora a la factura de electricidad, la tasa que se cobra sobre cada carga de combustible y la Tasa Vial destinada al mantenimiento de caminos.

El fallo no elimina las tasas municipales ni significa que los tributos de Junín hayan quedado automáticamente invalidados. Pero sí establece un estándar que podría complicar la defensa judicial de aquellos cobros en los que resulte difícil demostrar cuál es la contraprestación concreta que recibe el contribuyente y cómo se relaciona el monto pagado con el costo del servicio.

Tres condiciones que ahora deben cumplir los municipios

El criterio establecido por la Corte es particularmente relevante porque establece tres condiciones centrales.

En primer lugar, la norma municipal debe definir claramente cuál es el hecho imponible y cuáles son los servicios que justifican el cobro.

En segundo término, el municipio debe demostrar que ese servicio fue efectivamente organizado y puesto a disposición del contribuyente.

Y en tercer lugar, el monto exigido debe guardar una relación razonable con el costo global de la prestación y con la capacidad contributiva.

La Corte también puso el peso de la prueba principalmente sobre el municipio cuando el contribuyente cuestiona la existencia efectiva del servicio. Es decir, ya no alcanza con sostener que quien paga una tasa vive dentro del ejido municipal y, por ese solo hecho, se presume beneficiario de todos los servicios.

Ese criterio resulta especialmente importante para Junín.

Alumbrado: un 25% sobre la factura eléctrica

Uno de los casos que más preguntas puede generar es la Tasa de Alumbrado Público, que en Junín se cobra a través de la factura de electricidad.

El esquema vigente establece un porcentaje del 25% sobre el consumo neto gravado, de modo que el importe que paga cada usuario no surge necesariamente de cuánto utiliza el alumbrado público ni de una medición individual del beneficio que recibe, sino de una base vinculada con su consumo eléctrico.

La discusión que abre el fallo de la Corte es entonces inevitable: ¿qué relación existe entre ese 25% y el costo concreto del servicio de alumbrado público que recibe cada contribuyente?

La diferencia es sustancial.

Una tasa, según el nuevo criterio del máximo tribunal, debe estar vinculada con una prestación municipal concreta. Por eso, si el municipio cobra un porcentaje sobre otra variable —en este caso, el consumo de electricidad— deberá poder explicar por qué ese mecanismo constituye una forma razonable de determinar el costo o la participación del contribuyente en el servicio que se financia.

El problema no es solamente el porcentaje.

También aparece la cuestión del beneficio individual. Dos vecinos pueden tener consumos eléctricos muy diferentes y pagar, por lo tanto, importes muy distintos por alumbrado público, aunque ambos reciban esencialmente el mismo servicio de iluminación de las calles.

Esto no significa que la Corte haya establecido que una tasa de alumbrado deba cobrarse exclusivamente según el beneficio individual. Pero sí coloca bajo discusión la razonabilidad del mecanismo utilizado para determinar cuánto paga cada contribuyente.

Y en Junín existe un antecedente político reciente que muestra que el tema no es menor: concejales de la oposición ya habían pedido información sobre la tasa municipal de alumbrado público que se incorpora a las boletas de electricidad.

Combustibles: un monto fijo por cada carga

El segundo punto sensible es la tasa que se aplica sobre los combustibles.

En este caso, el mecanismo es todavía más directo: cada vez que un vecino carga combustible en un surtidor, paga un importe adicional destinado al Municipio.

La discusión que plantea el fallo de la Corte es si ese monto puede justificarse como una tasa cuando se cobra de manera vinculada con cada litro o carga de combustible y no necesariamente con la utilización concreta de una obra o servicio municipal por parte de quien está pagando.

El Municipio puede sostener que esos recursos financian obras y servicios vinculados con la infraestructura urbana y vial. Pero el nuevo criterio de la Corte obliga a responder una pregunta más precisa:

¿Cuál es exactamente el servicio municipal que recibe quien carga combustible y cuál es la relación entre el monto que paga y el costo de ese servicio?

La diferencia entre una tasa y un impuesto vuelve a ser central.

Una tasa tiene como fundamento una prestación municipal. Si el tributo termina convirtiéndose en una herramienta general de recaudación desvinculada de un servicio concreto, puede aparecer el cuestionamiento de que se está utilizando una tasa para financiar gastos generales que deberían sostenerse mediante otros recursos.

La Tasa Vial y el destino de los fondos

La tercera discusión puede aparecer alrededor de la Tasa Vial.

En este caso, el argumento resulta todavía más concreto: si el tributo se crea para financiar el mantenimiento, reparación o conservación de la red vial, la totalidad de los recursos recaudados debería guardar una relación clara con ese objetivo.

Por eso, si una parte de lo recaudado por la tasa termina destinándose a otros fines municipales, esa porción podría ser objeto de cuestionamiento bajo el criterio establecido por la Corte.

No significa automáticamente que cualquier peso que no sea gastado exactamente en una obra determinada convierta al tributo en inválido. Los municipios pueden organizar presupuestos, programas y fondos de manera general.

Pero el nuevo fallo sí plantea una cuestión incómoda para Junín: si el Municipio cobra una tasa justificándola en un servicio determinado, deberá poder demostrar que existe efectivamente esa prestación y que los recursos guardan una relación razonable con ella.

Si existe una diferencia importante entre lo que se recauda y lo que efectivamente se destina al servicio que justifica la tasa, la discusión jurídica puede crecer.

El problema de fondo: cuándo una tasa deja de ser una tasa

Ese es, en definitiva, el corazón del fallo de la Corte.

Los municipios tienen potestad tributaria y pueden cobrar tasas por los servicios que prestan. Lo que el máximo tribunal vuelve a remarcar es que una ordenanza no alcanza para transformar cualquier mecanismo de recaudación en una tasa válida.

Debe existir una prestación concreta.

Debe estar organizada y disponible para el contribuyente.

Y debe existir una relación razonable entre aquello que se cobra y el servicio que justifica el cobro.

Aplicado al caso de Junín, esto abre tres interrogantes concretos.

¿Puede justificarse un 25% sobre la factura eléctrica como una tasa de alumbrado cuando el monto no se determina por la utilización concreta del servicio de iluminación?

¿Puede cobrarse un monto fijo cada vez que un contribuyente carga combustible si no se acredita de manera suficiente cuál es el servicio municipal concreto que justifica ese importe?

Y finalmente:

¿Qué ocurre con la Tasa Vial si una parte de los recursos recaudados no termina destinada al servicio que constituye el fundamento de ese tributo?

Son preguntas que no significan que las tasas hayan quedado anuladas, pero que podrían convertirse en argumentos para futuros reclamos judiciales.

Un fallo que puede complicar las cuentas de Junín

El impacto económico potencial no es menor.

Las tasas municipales constituyen una fuente fundamental de financiamiento de los gobiernos locales. Por eso, una eventual judicialización de los tributos no solamente representa un problema jurídico: también puede transformarse en un problema para las cuentas municipales.

Si los contribuyentes comienzan a cuestionar determinadas tasas y los tribunales aplican el criterio de la Corte, los municipios tendrán que demostrar con documentación, presupuestos, costos y evidencia de prestación efectiva que los servicios existen y que los montos cobrados resultan razonables.

Para Junín, el nuevo escenario obliga a mirar especialmente aquellas tasas que alcanzan a miles de vecinos de manera automática: la de alumbrado que aparece en la factura de electricidad y los cargos vinculados con la carga de combustibles.

El fallo tampoco implica que el Municipio deba dejar de cobrarlas de manera inmediata. El verdadero desafío será demostrar que esos tributos cumplen con las condiciones que ahora vuelve a exigir la Corte Suprema.

Y allí aparece el punto político y fiscal más importante: si una tasa se cobra bajo el argumento de financiar un servicio específico, pero los recursos no guardan una relación razonable con ese servicio, el Municipio deberá explicar ante los contribuyentes —y eventualmente ante la Justicia— por qué ese cobro sigue teniendo naturaleza de tasa y no se convirtió, en los hechos, en un mecanismo general de recaudación.

Para Junín, la advertencia de la Corte es concreta: las tasas ya no pueden defenderse solamente con una ordenanza municipal. Hay que poder demostrar qué servicio se presta, a quién se le presta y por qué lo que se cobra guarda una relación razonable con esa prestación.

El antecedente de Pergamino: una tasa debe tener servicio y guardar relación con lo que se cobra

Otro antecedente de la Corte bonaerense que resulta relevante para analizar las tasas municipales de Junín es el caso Mutual de Ayuda entre Ferroviarios c/ Municipalidad de Pergamino, donde el tribunal puso el foco en dos cuestiones centrales: la prestación efectiva del servicio y la razonabilidad del monto que se cobra.

En ese expediente, vinculado a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, la Corte sostuvo que el municipio no puede justificar retrospectivamente una tasa mediante inspecciones realizadas después de que el contribuyente haya cuestionado judicialmente el tributo. Para que exista una tasa, el servicio que constituye su fundamento debe ser efectivamente prestado y, además, debe existir una prestación periódica y no una actuación aislada o excepcional.

Pero el fallo incorpora un segundo límite que adquiere especial importancia para el análisis de los tributos municipales de Junín: la recaudación debe guardar una relación razonable con el costo global del servicio. Si el municipio recauda mediante una tasa una suma que excede ampliamente el costo de la actividad que supuestamente financia, ese excedente puede hacer que el tributo pierda su naturaleza de tasa y adquiera características propias de un impuesto.

La Corte también introduce un control individual: aun cuando la recaudación total pueda guardar cierta relación con el costo del servicio, la carga que soporta cada contribuyente no debería resultar exorbitante o desproporcionada respecto de la prestación que recibe.

Este criterio abre una discusión particularmente relevante en Junín. No sólo debe preguntarse si el municipio presta algún servicio vinculado con la tasa, sino también si ese servicio se presta efectivamente, con periodicidad, cuánto cuesta en términos globales y si existe una relación razonable entre ese costo, la recaudación obtenida y la carga que termina soportando cada contribuyente. Bajo esa perspectiva, el análisis puede alcanzar a tributos como la Tasa de Alumbrado Público, la Tasa Vial y la tasa que se aplica sobre la carga de combustibles, especialmente cuando se discute si el mecanismo utilizado para determinar el monto guarda una relación concreta con el servicio que pretende financiar.