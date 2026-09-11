Intensa labor de los Bomberos de Junín: sofocaron ocho incendios de pastizales y basura en tres días

El Cuartel de Bomberos de Junín completó una seguidilla de intensas jornadas de trabajo debido a la multiplicación de focos ígneos en terrenos baldíos, banquinas de rutas y sectores periféricos del partido. Según el reporte oficial comprendido entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, las dotaciones debieron intervenir en ocho incendios de basura, pastos naturales y cañaverales.

El episodio de mayor envergadura tuvo lugar la tarde del jueves 10, a las 14:20 hs, en las inmediaciones del Club de Pescadores y la Avenida de Circunvalación, donde un voraz incendio arrasó con aproximadamente seis hectáreas de pastizales y alcanzó un cañaveral antes de ser controlado y extinguido en su totalidad por los efectivos.

Cronograma de intervenciones

Martes 8 de septiembre

14:24 hs (Ruta 188 y camino rural hacia Agustín Roca): Se declaró un incendio de basura en un predio de 50 por 50 metros. La dotación realizó labores de remoción, extinción y enfriamiento hasta la sofocación total.

15:04 hs (Barrio Rincón del Cielo): En calle Quilmes al 300 (entre Tobas y Guaraníes), el fuego consumió un sector de pastos naturales de 50 por 30 metros, un cañaveral y un montículo de ramas.

Miércoles 9 de septiembre

15:20 hs (Acceso al Balneario y Colectora): Intervención por quema de un montículo de pasto seco de 5 por 3 metros.

21:36 hs (Aconcagua y Cabo Corrientes): Control y extinción de un foco de pastizales de 10 por 5 metros mediante el uso de la línea devanadera de la unidad.

Jueves 10 de septiembre

14:20 hs (Circunvalación y Club de Pescadores): El siniestro de mayor extensión, con un saldo de 6 hectáreas quemadas.

14:50 hs (Villa del Parque): En calle Los Cóndores 77, se sofocó un incendio sobre un acopio de basura con una afectación de 50 por 50 metros.

15:45 hs (Ruta Nacional N° 7 e Intendente de la Sota): Tareas de extinción sobre pastizales a la vera de la traza urbana (2 por 5 metros).

17:35 hs (Ruta Nacional N° 7, altura "La Carpa"): Intervención sobre la banquina para sofocar un foco de 10 por 5 metros.

Desde la fuerza de seguridad reiteraron el pedido de precaución a la ciudadanía para evitar la quema no autorizada de pastos o basura, práctica que —combinada con las condiciones climáticas de sequía o viento— desencadena emergencias de proporciones en el distrito.