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Intensa labor de los Bomberos de Junín: sofocaron ocho incendios de pastizales y basura en tres días

Entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, las dotaciones locales debieron desplegar múltiples operativos en distintos puntos de la ciudad y zonas rurales. El hecho de mayor magnitud se registró en la zona del Club de Pescadores, donde el fuego afectó una superficie de seis hectáreas.

Por Redacción

Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 00:37

El Cuartel de Bomberos de Junín completó una seguidilla de intensas jornadas de trabajo debido a la multiplicación de focos ígneos en terrenos baldíos, banquinas de rutas y sectores periféricos del partido. Según el reporte oficial comprendido entre el martes 8 y el jueves 10 de septiembre, las dotaciones debieron intervenir en ocho incendios de basura, pastos naturales y cañaverales.

El episodio de mayor envergadura tuvo lugar la tarde del jueves 10, a las 14:20 hs, en las inmediaciones del Club de Pescadores y la Avenida de Circunvalación, donde un voraz incendio arrasó con aproximadamente seis hectáreas de pastizales y alcanzó un cañaveral antes de ser controlado y extinguido en su totalidad por los efectivos.

Cronograma de intervenciones

Martes 8 de septiembre

14:24 hs (Ruta 188 y camino rural hacia Agustín Roca): Se declaró un incendio de basura en un predio de 50 por 50 metros. La dotación realizó labores de remoción, extinción y enfriamiento hasta la sofocación total.

15:04 hs (Barrio Rincón del Cielo): En calle Quilmes al 300 (entre Tobas y Guaraníes), el fuego consumió un sector de pastos naturales de 50 por 30 metros, un cañaveral y un montículo de ramas.

Miércoles 9 de septiembre

15:20 hs (Acceso al Balneario y Colectora): Intervención por quema de un montículo de pasto seco de 5 por 3 metros.

21:36 hs (Aconcagua y Cabo Corrientes): Control y extinción de un foco de pastizales de 10 por 5 metros mediante el uso de la línea devanadera de la unidad.

Jueves 10 de septiembre

14:20 hs (Circunvalación y Club de Pescadores): El siniestro de mayor extensión, con un saldo de 6 hectáreas quemadas.

14:50 hs (Villa del Parque): En calle Los Cóndores 77, se sofocó un incendio sobre un acopio de basura con una afectación de 50 por 50 metros.

15:45 hs (Ruta Nacional N° 7 e Intendente de la Sota): Tareas de extinción sobre pastizales a la vera de la traza urbana (2 por 5 metros).

17:35 hs (Ruta Nacional N° 7, altura "La Carpa"): Intervención sobre la banquina para sofocar un foco de 10 por 5 metros.

Desde la fuerza de seguridad reiteraron el pedido de precaución a la ciudadanía para evitar la quema no autorizada de pastos o basura, práctica que —combinada con las condiciones climáticas de sequía o viento— desencadena emergencias de proporciones en el distrito.

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