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Los intendentes Petrecca y Fiorini, de gira por Mercado Libre Experience: "Fuimos a presentar Junín"

El intendente con licencia y el jefe comunal interino compartieron escenario en Mercado Libre Experience. Petrecca destacó la importancia de “tender puentes” entre el sector público y privado y aseguró que fueron a mostrar “todo lo que Junín puede ofrecer”.

Por Redacción

Jueves, 10 de septiembre de 2026 a las 22:44

Con Pablo Petrecca de licencia y su cuñado, Juan Fiorini, a cargo de la intendencia, Junín tuvo una particular representación institucional en Mercado Libre Experience, el encuentro organizado por la compañía de Marcos Galperin que reunió a empresas, emprendedores, PyMEs y referentes del sector productivo.

La postal dejó a los dos intendentes de Junín —el titular, aunque actualmente con licencia, y el interino— participando juntos de una jornada empresarial que, según explicó Petrecca, sirvió para “presentar Junín” y mostrar las posibilidades de la ciudad para generar desarrollo, inversión y empleo.

“Fuimos a presentar Junín, contar cómo creció nuestra ciudad y mostrar todo lo que podemos ofrecer para seguir generando desarrollo, inversión y empleo”, señaló Petrecca, quien actualmente ocupa una banca como senador bonaerense pero mantiene la conducción política del municipio.

El ex intendente también reivindicó la articulación entre el Estado y el sector privado. “Creemos que las oportunidades no llegan solas: se generan trabajando, articulando y tendiendo puentes”, sostuvo.

La participación de Petrecca y Fiorini se produjo además en un contexto político particular para el oficialismo juninense, que viene profundizando su acercamiento con sectores vinculados a La Libertad Avanza y al mundo empresario.

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