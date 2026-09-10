Los intendentes Petrecca y Fiorini, de gira por Mercado Libre Experience: "Fuimos a presentar Junín"

Con Pablo Petrecca de licencia y su cuñado, Juan Fiorini, a cargo de la intendencia, Junín tuvo una particular representación institucional en Mercado Libre Experience, el encuentro organizado por la compañía de Marcos Galperin que reunió a empresas, emprendedores, PyMEs y referentes del sector productivo.

La postal dejó a los dos intendentes de Junín —el titular, aunque actualmente con licencia, y el interino— participando juntos de una jornada empresarial que, según explicó Petrecca, sirvió para “presentar Junín” y mostrar las posibilidades de la ciudad para generar desarrollo, inversión y empleo.

“Fuimos a presentar Junín, contar cómo creció nuestra ciudad y mostrar todo lo que podemos ofrecer para seguir generando desarrollo, inversión y empleo”, señaló Petrecca, quien actualmente ocupa una banca como senador bonaerense pero mantiene la conducción política del municipio.

El ex intendente también reivindicó la articulación entre el Estado y el sector privado. “Creemos que las oportunidades no llegan solas: se generan trabajando, articulando y tendiendo puentes”, sostuvo.

La participación de Petrecca y Fiorini se produjo además en un contexto político particular para el oficialismo juninense, que viene profundizando su acercamiento con sectores vinculados a La Libertad Avanza y al mundo empresario.