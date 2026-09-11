Choque en la Ruta 7: un hombre resultó herido y fue trasladado al hospital

Un accidente de tránsito se registró durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 320, en jurisdicción de Vedia, donde colisionaron un automóvil y un camión con acoplado.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 73 años, domiciliado en Alberdi, circulaba en sentido Vedia-Alberdi. En circunstancias que son materia de investigación, el vehículo colisionó con un camión Mercedes Benz con acoplado, guiado por un hombre de 51 años, domiciliado en Vedia.

Según se indicó, el camión circulaba en sentido contrario y podría haber iniciado una maniobra para doblar con el objetivo de retomar un camino rural.

Tras el impacto, trabajaron en el lugar efectivos de la Comisaría de Vedia, Bomberos Voluntarios y una ambulancia del Hospital Municipal. El conductor del automóvil fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al centro de salud, donde se constató que presentaba varias excoriaciones y se encontraba fuera de peligro.

Por el operativo, el tránsito sobre la Ruta 7 permaneció reducido durante algunas horas, con circulación por una de las calzadas mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

La Jefatura Policial de Leandro N. Alem informó que se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de “Lesiones Culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal local.