Picadas en Circunvalación: un vuelco terminó con dos jóvenes detenidos

Un vuelco ocurrido en la madrugada del 30 de agosto en Avenida Circunvalación y Padre Respuela derivó en una investigación judicial por una presunta picada y terminó con dos jóvenes de 25 años aprehendidos, acusados de infringir el artículo 193 Bis del Código Penal.

Según informó La Verdad, todo comenzó alrededor de las 3 de la madrugada, cuando personal de la UPPL Junín observó un Volkswagen Vento que había volcado luego de impactar contra una columna de alumbrado.

El conductor, de 24 años, resultó ileso, aunque al momento del hecho no contaba con licencia de conducir, seguro ni VTV. En el vehículo también viajaba una adolescente de 16 años, quien sufrió lesiones en el rostro y fue trasladada por una ambulancia del SAME al HIGA Junín, donde recibió atención médica junto a su madre.

En una primera instancia, la UFI N° 8, a cargo del fiscal Martín Laius, había caratulado el expediente como lesiones culposas y ordenó realizar las pericias correspondientes. Entre ellas se incluyeron el relevamiento de las cámaras del Centro de Monitoreo, el test de alcoholemia, la extracción de sangre al conductor y el secuestro del automóvil por la falta de documentación.

Sin embargo, el análisis de las imágenes permitió reconstruir la secuencia y aportó un dato clave para la investigación: el Volkswagen Vento que terminó volcando no circulaba solo, sino que lo hacía prácticamente a la par de otros dos vehículos, un Volkswagen Bora y otro Volkswagen Vento.

A partir de las imágenes, los investigadores determinaron que los tres vehículos estarían participando de una competencia ilegal de velocidad, conocidas como “picadas”.

Con esa nueva evidencia, el fiscal modificó la carátula de la causa y la encuadró en el artículo 193 Bis del Código Penal, que contempla sanciones para quienes participen en pruebas de velocidad no autorizadas.

A raíz de la investigación, se ordenaron allanamientos para identificar y localizar a los otros conductores. En las últimas horas, efectivos de la DDI Junín concretaron las medidas judiciales y aprehendieron a dos jóvenes de 25 años. Además, fueron secuestrados los dos vehículos que estarían vinculados con la competencia.

La Justicia avaló el procedimiento y dispuso que ambos automóviles permanezcan secuestrados bajo custodia policial mientras se realizan las pericias correspondientes.

Los dos jóvenes fueron notificados de la formación de la causa, en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal, y la investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Foto laverdad