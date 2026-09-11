Tras el dato de la inflación, los gremios presionan a Kicillof para negociar salarios

Al reclamo que los estatales y los judiciales vienen haciendo para que el Gobierno de Axel Kicillof llame a negociar salarios, ahora llegó el de los docentes bonaerenses. Tras conocerse la inflación de agosto de 1,7%, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota ante la Provincia para solicitar la convocatoria a paritarias.

Ya son todos los sectores los que ven una necesidad de sentarse a discutir salarios, entre otros puntos, sobre todo teniendo en cuenta que el último aumento llegó con el cobro de este mes. Gobierno y gremios habían acordado una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto. Aquel entendimiento también contempló una revisión para septiembre.

El pedido de los docentes de los gremios AMET, FEB, SADOP, Suteba y Udocba fue dirigido al ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y planteó la necesidad de avanzar con una nueva instancia de diálogo para sostener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la educación.

La presentación también reclamó continuar con otros temas como la seguridad de los maestros ante hechos de violencia y la convocatoria de las multisectoriales dentro del acuerdo paritario de resguardo y reparación de la agenda. Entre los puntos incluidos en la nota, solicitaron información sobre el impacto de la baja de la tasa de natalidad en la matrícula escolar y pidieron avanzar con líneas de acción que eviten la pérdida de puestos de trabajo.

La nota presentada ante el ministerio de Trabajo también incluyó pedidos relacionados con la defensa del régimen previsional del IPS, la garantía de prestaciones de salud por parte del IOMA y la transformación del convenio colectivo de trabajo en un acuerdo paritario.

Reclamo de estatales y judiciales

La semana pasada, el primer gremios que hizo un llamado a negociar salarios fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), uno de los sectores de mayor peso. Más allá del reclamo a Kicillof, ATE cuestionó particularmente el esquema fiscal impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

Luego llegó el pedido de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). Lo hizo por escrito ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y con el objetivo de discutir un nuevo aumento para octubre.

Ahora con los números de agosto, 1,7% de inflación del Indec que acumula 21,3% en los primeros ocho meses del año, la Provincia y los gremios tienen un número para pensar en un inicio de acuerdo.

Fuente: Agencia DIB