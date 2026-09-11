Grave accidente en Circunvalación: una joven sigue en terapia y reclaman por el reborde de la rotonda de acceso a la Terminal

Una joven permanece internada en terapia intensiva luego de protagonizar un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo 6 de septiembre por la mañana en la Avenida de Circunvalación, en la rotonda de acceso a la nueva Terminal de Ómnibus de Junín.

La motociclista, Rocío Galván, de 38 años, circulaba en una moto acompañada por una menor cuando, de acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, una de las ruedas habría impactado contra el reborde o desnivel existente en la rotonda. Como consecuencia, la conductora perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

Detrás de la motocicleta circulaba un automóvil que no habría conseguido frenar a tiempo y terminó involucrado en el episodio.

El accidente tuvo consecuencias graves para la joven. Sufrió un traumatismo de cráneo grave y múltiples fracturas en la zona costal y la pelvis, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Piñeyro”, donde permanece internada en la unidad de Terapia Intensiva.

La menor que viajaba como acompañante sufrió excoriaciones leves y se encontraba fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 del Departamento Judicial Junín, cuya titular es la fiscal Vanina Lisazo, y busca determinar con precisión cómo se produjo el siniestro y cuál fue la mecánica del accidente.

El reborde de la rotonda de acceso a la Terminal, bajo la lupa

El punto que quedó en el centro de la preocupación de los familiares es el reborde o desnivel ubicado en la rotonda de acceso a la nueva Terminal de Ómnibus, sobre la Avenida de Circunvalación, en inmediaciones del cruce con la Ruta Nacional 7.

Según la reconstrucción conocida hasta el momento, ese sector habría sido el lugar donde una de las ruedas de la motocicleta impactó antes de que la conductora perdiera el control.

La característica cuestionada puede corresponder técnicamente al denominado anillo de desborde o sobreancho de calzada, un espacio que se utiliza en determinadas rotondas para permitir las maniobras de vehículos de gran porte, como camiones y colectivos.

Sin embargo, el planteo de los familiares apunta a las condiciones concretas en las que se encuentra ese reborde y al riesgo que, según sostienen, representa para quienes circulan por el lugar, especialmente motociclistas.

El grave accidente ocurrido este fin de semana volvió a poner el foco sobre este acceso a la nueva Terminal y sobre la necesidad de revisar las condiciones de seguridad del sector.

Hasta el momento, la Justicia no estableció que el diseño o las condiciones de la rotonda hayan sido la causa del accidente. Esa cuestión forma parte de la investigación en curso.

El reclamo urgente de la familia

Después del accidente, María Galván difundió un comunicado en representación de la familia de la joven y reclamó una intervención de las autoridades municipales.

“Hacemos un llamado de atención urgente a la Municipalidad de Junín, al Intendente y a los responsables de las obras viales”, expresaron, haciendo referencia al sector de la Avenida Circunvalación y el ingreso a la Terminal.

En el comunicado, los familiares cuestionaron específicamente la existencia de un borde o desnivel que consideran peligroso y señalaron que, según su denuncia, ya habría provocado otros accidentes.

“Esta situación representa un riesgo constante para la vida de los vecinos, automovilistas y motociclistas que transitan diariamente por la zona”, sostuvieron.

El pedido incluye una solución inmediata, una señalización adecuada del lugar y la reparación o adecuación del sector, con el objetivo de advertir a quienes circulan por la rotonda y evitar nuevos siniestros.

La familia también reclamó que las autoridades municipales revisen las condiciones de infraestructura de ese punto de ingreso a la nueva Terminal, especialmente teniendo en cuenta el tránsito que concentra diariamente.

Un accidente que vuelve a poner el foco en la seguridad vial

El episodio ocurrido este domingo no sólo dejó a una joven gravemente herida y a su familia atravesando una situación crítica. También volvió a instalar la discusión sobre las condiciones de seguridad de una rotonda ubicada en un sector de circulación permanente de Junín.

Mientras la Justicia intenta establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder, el reclamo familiar pone el foco en un elemento concreto: el reborde de la rotonda de acceso a la nueva Terminal y la necesidad de que esté correctamente señalizado y acondicionado.

Por ahora, no existe una conclusión judicial que atribuya el accidente a ese elemento de la infraestructura. Pero el planteo de los familiares busca que el grave episodio de este fin de semana sirva como advertencia y que se adopten medidas preventivas antes de que pueda producirse otro accidente de similares características.

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