Petrecca, entre la rosca política y las fotos: mucha exposición junto a Fiorini y poca actividad en el Senado

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, atraviesa un momento de intensa exposición política. Mientras el PRO bonaerense le dan forma al acuerdo con La Libertad Avanza el armado electoral que podría definir buena parte del escenario de 2027, el senador provincial aparece cada vez con mayor frecuencia en recorridas, inauguraciones, encuentros empresariales y actividades públicas, muchas de ellas compartidas con su cuñado y actual intendente interino de Junín, Juan Fiorini.

La postal se repitió durante las últimas semanas. Petrecca y Fiorini estuvieron juntos en la inauguración de ALÓ!, el centro comercial de Junín; participaron de Urban Cities, donde presentaron el denominado “modelo Junín”; recorrieron obras públicas y, días atrás, compartieron protagonismo en el podio del TC2000 tras el triunfo de Gabriel Ponce de León.

La última escena tuvo lugar en Mercado Libre Experience, donde ambos participaron de una actividad vinculada al sector privado y al desarrollo productivo. Petrecca explicó que el objetivo era “presentar Junín” y mostrar las posibilidades de la ciudad para generar desarrollo, inversión y empleo.

En paralelo, el senador viene desplegando una agenda propia por distintos puntos de la Provincia. En Henderson, por ejemplo, recorrió emprendimientos locales y se reunió con concejales y referentes del PRO. Días después, participó de una jornada vinculada al campo y las tradiciones rurales en el marco de una nueva recorrida bonaerense.

La agenda tiene una lectura inevitablemente política. Petrecca no solamente busca mantener presencia territorial sino también sostener su imagen como referente del PRO en el interior bonaerense, mientras se discuten posibles acuerdos con La Libertad Avanza y distintas alternativas electorales de cara a 2027.

La particularidad es que, mientras esa actividad pública se multiplica, los registros de su tarea parlamentaria muestran otra dimensión.

Según se desprende del sitio especializado "Diputados Bonaerenses", durante agosto, Petrecca presentó un solo proyecto en el Senado bonaerense, ubicándose entre los legisladores con menor cantidad de iniciativas ingresadas durante ese período. A eso se sumaron dos ausencias en reuniones de comisión clave.

Una de ellas correspondió a la Comisión de Trabajo y Legislación Social. La otra fue el 26 de agosto, en la Comisión de Comercio Interior, PyMEs y Turismo, donde se abordó la situación de comercios y pequeñas y medianas empresas y participaron representantes de entidades empresarias.

El contraste resulta especialmente llamativo porque Petrecca no es un dirigente sin actividad pública. Por el contrario, durante las últimas semanas su presencia en actos, recorridas, inauguraciones, encuentros empresariales y actividades institucionales fue sostenida, muchas veces junto a Fiorini.

La imagen de ambos también se consolidó como una de las postales habituales del oficialismo juninense: en ALÓ!, en Urban Cities, en obras municipales y hasta en el podio del TC2000. En Mercado Libre Experience volvieron a compartir escenario para promocionar las posibilidades de Junín frente al sector privado.

Petrecca tiene hoy una doble agenda. Por un lado, recorre la Provincia, mantiene contactos con dirigentes y sectores productivos y participa de actividades que le permiten conservar visibilidad política. Por otro, ocupa una banca en el Senado bonaerense, donde su tarea debería expresarse también en proyectos, debates y participación en las cuatro comisiones que integra.

Durante agosto, al menos según los registros parlamentarios, esa segunda agenda tuvo una dimensión considerablemente menor que la primera: un proyecto presentado y dos ausencias en comisiones. Mientras tanto, la construcción de la imagen política junto a su cuñado, Juan Fiorini, continúa.