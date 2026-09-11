Se presentó en Junín una nueva fuerza política con eje en la agenda local

Un nuevo espacio político comenzó a desarrollarse en Junín bajo el nombre Espacio Abierto. Fuerza Local, una propuesta que plantea como principal eje de construcción la agenda del distrito y los problemas de los vecinos.

La presentación se realizó este jueves y contó con la participación de dirigentes y referentes vinculados a distintas experiencias políticas. Desde el nuevo espacio señalaron que la convocatoria busca incorporar a personas provenientes de diferentes sectores partidarios e ideológicos, con una mirada centrada en las cuestiones locales.

Durante la presentación, Maxi Berestein, uno de los referentes de la iniciativa, sostuvo que el objetivo es recuperar el trabajo territorial y abordar las problemáticas concretas de la comunidad.

“Hay que volver a las raíces, al territorio, a los problemas concretos de las personas. A construir confianza con hechos, no con relatos”, expresó.

La referencia a Mario Meoni

Entre los integrantes de Espacio Abierto hay dirigentes que tuvieron participación política junto al exintendente de Junín Mario Meoni, cuya gestión y forma de hacer política fueron mencionadas como una referencia para parte de quienes integran la nueva construcción.

En ese sentido, Berestein señaló: “Mario nos enseñó que la política se hace con sensibilidad, con gestión y con vocación real de servicio. Nos dejó una vara muy alta”.

La referencia a Meoni aparece así vinculada a la experiencia política de algunos de los integrantes del espacio y a la intención de desarrollar una propuesta con fuerte presencia en el territorio.

Por su parte, el concejal Martín Palma, de origen massista, remarcó que la iniciativa busca poner el foco en las necesidades del distrito antes que en las discusiones vinculadas a los cargos.

“No queremos discutir quién ocupa un lugar. Queremos pensar qué necesita Junín y cómo lo resolvemos”, afirmó.

Desde Espacio Abierto indicaron que la convocatoria permanecerá abierta a dirigentes, organizaciones y sectores con diferentes procedencias políticas. El denominador común planteado por sus impulsores será el abordaje de los temas locales y la construcción de una propuesta con identidad propia en Junín.