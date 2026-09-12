Operativo cerrojo: escaparon tras una estafa, cambiaron de auto en Junín y cayeron en Ruta 7

Dos hombres, de 21 y 44 años, fueron aprehendidos en Chacabuco acusados de participar de una estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”, cometida en la localidad de Vedia. La investigación permitió reconstruir el recorrido que realizaron durante la fuga y establecer que ambos pasaron por Junín, donde cambiaron de vehículo antes de continuar por la Ruta Nacional 7.

El hecho se registró durante el mediodía del viernes en inmediaciones de avenida Dunckler y calle Los Andes, en Vedia. Allí, una mujer de 79 años fue víctima de una maniobra delictiva luego de recibir un llamado telefónico de una persona que se hizo pasar por un familiar y la convenció de entregar dinero en efectivo.

Minutos después, un hombre se presentó en el domicilio de la víctima y retiró el dinero. A partir de ese momento comenzó una investigación que quedó a cargo de personal de la Sub DDI Leandro N. Alem, la DDI Junín y efectivos del GTO de Vedia.

El análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas permitió seguir el recorrido de los presuntos autores. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, los sospechosos se trasladaban inicialmente en un Fiat Cronos, que fue localizado en la ciudad de Junín.

En esa ciudad, dos hombres descendieron del automóvil y posteriormente continuaron la fuga a bordo de un Volkswagen Polo. El Cronos quedó abandonado y fue secuestrado por los investigadores. En su interior encontraron prendas de vestir que, según se presume, habrían sido utilizadas durante la maniobra, además de un teléfono celular.

Con el nuevo vehículo identificado, los investigadores pudieron establecer que los sospechosos continuaban desplazándose por la Ruta Nacional 7 en dirección a Chacabuco.

Con esa información se puso en marcha un operativo que contó con la participación de personal de la DDI Junín y su grupo de avanzada en Chacabuco, junto con efectivos del Comando de Prevención Rural y de la Comisaría de Chacabuco.

Finalmente, el Volkswagen Polo fue interceptado en una estación de servicio ubicada a la altura del kilómetro 201 de la Ruta Nacional 7.

En el lugar fueron identificados sus dos ocupantes, ambos hombres, y se realizó una requisa del vehículo. Los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, dos computadoras tipo netbook pertenecientes al Gobierno Nacional y prendas de vestir, elementos que serán sometidos a análisis en el marco de la investigación.

Además, quedaron secuestrados los dos vehículos vinculados con la causa: el Fiat Cronos gris localizado en Junín y el Volkswagen Polo negro en el que finalmente fueron interceptados.

Tras la comunicación con el magistrado interviniente, se avalaron las actuaciones policiales y se dispuso la aprehensión de ambos hombres, imputados por el delito de estafa. Los acusados quedaron alojados en una dependencia policial y serán trasladados a la sede de la Ayudantía Fiscal de Leandro N. Alem para continuar con las actuaciones judiciales.

La investigación permanece abierta y busca determinar si los dos aprehendidos podrían estar vinculados con otros hechos cometidos bajo una modalidad similar.

En ese marco, según pudo saber Chacabuco en Red, uno de los vehículos involucrados en la investigación también está siendo analizado por su posible participación en otro hecho calificado ocurrido en una ciudad de la zona, por lo que no se descarta que surjan nuevas medidas a partir del entrecruzamiento de esa información.