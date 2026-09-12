Persecución por Ruta 7: detuvieron en Chacabuco a dos hombres tras un robo a mano armada en Junín

Dos hombres que se movilizaban en un Volkswagen Polo negro fueron detenidos en la Ruta Nacional 7, a la altura de Chacabuco, luego de una persecución iniciada tras un robo a mano armada ocurrido en la ciudad de Junín.

El hecho ocurrió durante la noche del jueves y, de acuerdo con la información publicada por Chacabuco en Red, los dos ocupantes del vehículo escaparon de Junín por la Ruta 7 luego de cometer el ilícito.

A partir de la denuncia y la información sobre el vehículo involucrado, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Junín puso en marcha un operativo cerrojo para intentar localizar e interceptar a los sospechosos.

La búsqueda se extendió hacia Chacabuco y permitió finalmente ubicar al Volkswagen Polo negro. La intervención se produjo en la estación de servicio YPF ubicada sobre la Ruta Nacional 7, donde los dos hombres fueron interceptados y detenidos.

Según detalló el medio de Chacabuco, en el procedimiento intervino también personal de la Patrulla Rural de Chacabuco, que había sido alertado sobre la fuga y colaboró con el operativo dispuesto para detener a los ocupantes del vehículo.

De esta manera, el operativo cerrojo desplegado entre Junín y Chacabuco permitió localizar sobre la Ruta 7 a los presuntos autores del robo a mano armada, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del hecho.