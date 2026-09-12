Cargill volvió a operar en Arribeños, pero el conflicto se agudiza: los fleteros amenazan con avanzar sobre los puertos bonaerenses

La planta de Cargill en Arribeños, partido de General Arenales, volvió a operar después de permanecer cerrada durante más de dos meses, pero la reapertura no logró ponerle fin al conflicto que mantiene enfrentados a la empresa, transportistas y organizaciones gremiales.

Por el contrario, el escenario amenaza con trasladarse ahora a los puertos bonaerenses, donde el Sindicato Único de Fleteros (SIUNFLETRA) anticipó la realización de asambleas y advirtió sobre la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no se encuentra una solución al reclamo.

La planta había suspendido sus operaciones el pasado 3 de julio, en medio de una disputa con transportistas de la zona. Durante ese período, alrededor de 30 fleteros quedaron sin actividad vinculada a la operatoria de Cargill, mientras el conflicto se extendía durante más de 60 días.

La empresa finalmente retomó sus actividades el 10 de septiembre, aunque bajo condiciones especiales y con un operativo de seguridad. La reapertura permitió recuperar la actividad de la planta, pero no resolvió el conflicto de fondo.

Desde el sector de los fleteros sostienen que el reclamo continúa abierto y cuestionan la situación generada alrededor de los transportistas que dejaron de prestar servicios para Cargill. El gremio también reclama la apertura de una instancia de diálogo para encontrar una salida al conflicto.

En ese contexto, SIUNFLETRA anunció que podría llevar la protesta más allá de Arribeños. La primera medida planteada son asambleas permanentes en los puertos bonaerenses, una decisión que podría generar complicaciones en la operatoria de las terminales si la protesta se profundiza.

La advertencia adquiere especial relevancia para la actividad agroindustrial, ya que una extensión del conflicto hacia los puertos podría afectar el movimiento de camiones y el ingreso y egreso de mercadería en algunas de las principales zonas portuarias de la Provincia.

El sindicato reclama además una mesa de negociación con la conducción de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), en medio de la intervención de la entidad. Desde el gremio plantean que es necesario encontrar una salida que permita resolver la situación de los transportistas involucrados.

Más de dos meses de conflicto

El enfrentamiento comenzó a tomar mayor dimensión a principios de julio, cuando Cargill decidió suspender la operatoria de su planta de Arribeños. La empresa argumentó entonces que existía una situación que impedía garantizar las condiciones de seguridad necesarias para continuar trabajando con normalidad.

Durante las semanas siguientes, el conflicto involucró a transportistas y organizaciones gremiales y terminó afectando también a productores de la zona que utilizaban la planta para la recepción y comercialización de granos.

La situación generó preocupación en una región donde el movimiento de cargas agrícolas constituye una parte central de la actividad económica.

Ahora, con la planta nuevamente abierta, el foco se trasladó a las próximas decisiones del gremio. La reapertura de Cargill no significó el cierre del conflicto y, por el contrario, existe una amenaza concreta de que la disputa se extienda a los puertos bonaerenses.

Si las asambleas anunciadas se transforman en medidas de mayor alcance, el conflicto iniciado en una planta de acopio de Arribeños podría terminar teniendo consecuencias sobre una operatoria mucho más amplia, vinculada al transporte de granos y al funcionamiento de las terminales portuarias de la Provincia.

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