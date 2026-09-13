Sarmiento recibe a Belgrano con la ilusión de seguir prendido arriba

Sarmiento vuelve a presentarse ante su gente con un objetivo claro: seguir escalando en la Zona B del Torneo Clausura. Este domingo, desde las 14.45, el Verde recibirá a Belgrano de Córdoba en el Estadio Eva Perón, por la novena fecha del campeonato.

El equipo dirigido por Facundo Sava llega en un gran momento y recuperó el rumbo luego de la derrota ante Unión en Santa Fe. La victoria conseguida en su visita a Estudiantes de Río Cuarto le permitió volver a meterse en la pelea de arriba y afrontar esta nueva jornada con mucha confianza.

Sarmiento atraviesa una campaña que invita a ilusionarse. Es el equipo más goleador del campeonato y ganó cinco de sus últimos seis partidos, una racha que lo posicionó nuevamente como uno de los protagonistas de la competencia.

Pero el encuentro ante Belgrano tendrá además un premio importante. Si consigue quedarse con los tres puntos, el conjunto juninense asegurará matemáticamente su permanencia en la Liga Profesional para la temporada 2027, independientemente de lo que ocurra en las últimas siete fechas.

El desafío será sostener el nivel mostrado en las últimas presentaciones y aprovechar la localía para sumar una nueva victoria. Del otro lado estará Belgrano, el último campeón del fútbol argentino, que llega con algunas dudas después de cuatro partidos consecutivos sin ganar.

El Pirata viene de empatar ante Huracán y tendrá el acompañamiento de 3500 hinchas en el Eva Perón. Sin embargo, Sarmiento buscará hacer valer su presente y quedarse con una victoria que puede ser determinante tanto para la tabla como para la tranquilidad de cara al futuro.

Datos del partido

Sarmiento vs. Belgrano

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 14.45

Estadio: Eva Perón, Junín

Árbitro: Felipe Viola

VAR: Juan Pablo Loustau

TV: ESPN Premium