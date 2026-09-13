Se ahogaron tres pescadores en una laguna de Guaminí y buscan a otros dos

Una tragedia sacudió este sábado al partido de Guaminí, donde tres pescadores murieron ahogados luego de que la embarcación en la que se trasladaban diera una vuelta de campana en la Laguna del Monte, integrante del sistema de las Encadenadas del Oeste.

El accidente ocurrió mientras un grupo de pescadores se encontraba realizando la actividad en la laguna. Además de las tres personas fallecidas, en la embarcación viajaban otro pescador y un guía local, quienes hasta el momento no pudieron ser localizados.

Ante esta situación, se desplegó un importante operativo de búsqueda en el sector, con la participación de Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil. Sin embargo, las tareas debieron ser suspendidas temporalmente debido a la falta de iluminación y las condiciones de visibilidad.

Mientras continúa el operativo, las autoridades trabajan para establecer la identidad de las tres personas fallecidas y avanzar con la búsqueda de quienes permanecen desaparecidos.

La Laguna del Monte forma parte del sistema de las Encadenadas del Oeste y es un lugar habitual para la práctica de la pesca deportiva.