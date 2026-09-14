Miedo en el Parque Borchex: familias se fueron por peleas y motos a toda velocidad y reclaman controles

Lo que debía ser una tarde de recreación terminó generando preocupación y miedo entre familias que concurrieron el domingo al Parque Borchex. Peleas entre grupos de personas y motocicletas circulando a alta velocidad, con maniobras peligrosas, fueron algunos de los episodios denunciados por vecinos que se encontraban en el lugar.

Según publicó Junin24, uno de los afectados aportó imágenes y relató que varias motos circularon de manera temeraria en sectores donde había familias con chicos, generando una situación de tensión entre quienes buscaban disfrutar de uno de los espacios verdes más concurridos de la ciudad.

La presencia de niños y familias hizo que la situación fuera todavía más preocupante. De acuerdo con el testimonio difundido por el medio, algunos vecinos directamente decidieron abandonar el parque antes de lo previsto ante el temor de que pudiera producirse un accidente o que los enfrentamientos terminaran en un episodio de mayor gravedad.

“Muchos tuvimos que retirarnos del lugar por miedo a que pasara algo grave”, expresó uno de los vecinos en declaraciones a Junin24.

El reclamo apunta especialmente a la circulación de motocicletas dentro del predio. Los vecinos cuestionan que algunos conductores ingresen con sus vehículos y circulen a alta velocidad, realizando maniobras peligrosas en un espacio donde habitualmente hay chicos jugando, personas caminando y familias compartiendo la jornada.

Pero además de lo ocurrido con las motos, los vecinos señalaron la existencia de peleas entre grupos de personas, una situación que, sumada a la falta de controles, terminó generando un clima de inseguridad para quienes se encontraban en el lugar.

Ante este escenario, el pedido está dirigido principalmente al Municipio y a las fuerzas de seguridad: reclaman que se refuerce la presencia preventiva durante los horarios de mayor concurrencia y que haya controles efectivos dentro y en los accesos al Parque Borchex.

Uno de los pedidos concretos es que se adopten medidas para impedir la circulación de motos dentro del predio, especialmente cuando se realiza de manera peligrosa y pone en riesgo a quienes utilizan el espacio público.

Los vecinos consideran que el Parque Borchex debe poder ser utilizado por las familias con tranquilidad y reclaman que las autoridades intervengan antes de que una situación como la denunciada termine provocando un accidente o un hecho de mayor gravedad.

El reclamo, en definitiva, apunta a que durante los fines de semana y en los horarios de mayor concurrencia haya más controles, presencia preventiva y medidas concretas para garantizar la seguridad de quienes concurren al parque.

Foto junin24