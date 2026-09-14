El HIGA, corazón de la salud pública regional: atendió casi 168 mil consultas en 2025

El Hospital Interzonal General de Agudos «Dr. Abraham Félix Piñeyro» de Junín continúa teniendo un rol central en el sistema sanitario de la región. Durante 2025 atendió 167.682 consultas, mientras que entre enero y julio de este año ya registró 87.969 atenciones.

Los números permiten dimensionar la importancia que tiene el HIGA para Junín y para una amplia región del noroeste bonaerense, donde funciona como hospital de referencia para la atención de distintas especialidades y prestaciones de mayor complejidad.

Durante 2025, 98.954 consultas, el 59% del total, correspondieron a atención programada en consultorios externos, mientras que otras 68.728 fueron atendidas a través de la guardia de emergencias. De estas últimas, 41.794 correspondieron a adultos y 26.934 a pacientes pediátricos.

La tendencia se mantiene durante los primeros siete meses de 2026. Hasta julio, el hospital contabilizó 57.280 atenciones ambulatorias, equivalentes al 65,1% del total, y otras 30.689 consultas por guardia, el 34,9%. Dentro de estas últimas, 19.252 fueron de adultos y 11.437 de pediatría.

De esta manera, seis de cada diez atenciones durante 2025 fueron programadas, mientras que en lo que va de 2026 esa proporción incluso aumentó hasta superar el 65%.

Desde la Dirección del HIGA destacaron que la institución sostiene una demanda que «creció de manera sostenida en los últimos años» y remarcaron especialmente el peso de la atención mediante turnos y consultorios.

El Piñeyro es hospital de referencia regional de la Región Sanitaria III y cabecera asistencial de alta complejidad del noroeste bonaerense. Además, forma parte del Corredor Sanitario Norte, que articula las Regiones Sanitarias II, III, IV y X.

La institución cuenta con 145 camas de internación y funciona bajo un modelo de Cuidados Progresivos, que organiza la atención de acuerdo con la complejidad de cada paciente.

A su vez, el hospital cumple un importante papel en la formación de profesionales de la salud. Es Hospital Escuela y actualmente cuenta con 78 residentes distribuidos en 15 especialidades, además de estar asociado a la Universidad de Buenos Aires para la formación en Psiquiatría, Clínica Médica y Pediatría.

Los datos reflejan así el peso que tiene el HIGA dentro de la estructura sanitaria bonaerense: casi 168 mil consultas en un año y otras 88 mil en apenas siete meses, con una demanda que trasciende ampliamente los límites de Junín y alcanza a pacientes de toda la región.