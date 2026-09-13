Accidente fatal en la Ruta 5: murió un hombre tras un choque entre un camión y un auto

Un hombre oriundo de Juan José Paso falleció durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un grave accidente ocurrido en el kilómetro 389 de la Ruta Nacional 5.

Por causas que son materia de investigación, en ese sector de la ruta colisionaron un camión de la empresa Vía Cargo y un automóvil Chevrolet Corsa. Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes del vehículo perdió la vida.

Además, dos personas resultaron heridas de carácter leve, principalmente con golpes, y fueron asistidas en el lugar por el servicio de salud.

El siniestro movilizó también a los Bomberos Voluntarios de Francisco Madero, quienes fueron convocados alrededor de las 6 de la mañana. Al lugar concurrieron los móviles 3 y 5, con nueve efectivos a cargo del Jefe de Cuerpo, Oficial Auxiliar de Dotación Marcelo Autelli.

Los bomberos trabajaron junto al personal policial y sanitario que intervino en el operativo. Luego de finalizar las tareas en el lugar del accidente, regresaron al cuartel aproximadamente a las 9.

Las circunstancias en las que se produjo la colisión son investigadas por las autoridades correspondientes.

Fuente: Radio Mágica de Pehuajó.