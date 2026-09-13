Tragedia en Guaminí: encontraron sin vida al guía de pesca y ya son cuatro los fallecidos

La búsqueda de los pescadores desaparecidos tras el vuelco de una embarcación en la Laguna del Monte, en Guaminí, sumó este domingo una nueva víctima fatal. Se trata del guía de pesca José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó.

Con este hallazgo, ya son cuatro las personas fallecidas como consecuencia del accidente ocurrido en uno de los espejos de agua que forman parte del sistema de las Encadenadas del Oeste.

Las víctimas identificadas hasta el momento son José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71, de Capital Federal; José Luna, de 70; y ahora José Antonio Bianchi, de 52 años.

El operativo de búsqueda y rescate continúa desplegado en la zona, con la participación de los Bomberos Voluntarios de Guaminí y Defensa Civil. Los equipos trabajan para localizar a la quinta y última persona que permanece desaparecida desde el vuelco.

El accidente se produjo cuando la embarcación en la que se desplazaban las cinco personas dio una vuelta de campana en la Laguna del Monte. Las circunstancias en las que ocurrió el vuelco son materia de investigación.

La Laguna del Monte integra el sistema de las Encadenadas del Oeste y es un sector frecuentado habitualmente por pescadores y aficionados a la actividad náutica.