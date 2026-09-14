Más de un centenar de profesionales participaron de una nueva jornada de actualización en Ginecología en Junín

Más de un centenar de profesionales de la salud participaron de una nueva jornada del Curso de Actualización en Ginecología 2026, una propuesta de formación organizada por la Escuela Superior de Educación Médica (ESEM) del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito VI.

La actividad se desarrolló el sábado 12 de septiembre en el Salón Auditorio “Dr. Darío Abraham”, ubicado en la sede de la ESEM, en Belgrano 164 de Junín. El curso es dirigido por las doctoras Carolina López y Laura Walker y está destinado a médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia, así como también a profesionales generalistas, de familia y clínicos.

Durante la jornada se abordaron dos temáticas vinculadas con enfermedades complejas de la salud ginecológica. La primera exposición estuvo a cargo de la doctora Claudia Marchitelli, quien desarrolló la charla “Entre certezas y nuevas fronteras: Liquen escleroso vulvar”.

Posteriormente, la doctora Julieta Vera presentó “VIN 2026, un nuevo mapa para una enfermedad compleja”, centrada en las novedades y los nuevos enfoques para el abordaje de esta patología.

Además de las exposiciones, participaron profesionales del área de Oncología y, antes del cierre de la jornada, se llevó adelante una discusión de casos clínicos, destinada a poner en práctica los conocimientos abordados durante las distintas presentaciones.

La propuesta académica se destaca por contar con profesionales especializados y disertantes de reconocida trayectoria, que aportan su experiencia y los nuevos conocimientos surgidos en el campo de la Ginecología. En ese sentido, desde el Consejo Distrital del Colegio de Médicos destacaron especialmente la respuesta obtenida por los profesionales.

La convocatoria superó el centenar de inscriptos, una cifra que refleja el interés por este tipo de instancias de capacitación y actualización permanente. Al finalizar el curso, los participantes recibirán puntaje válido para la Certificación y Recertificación del Título de Especialista.

El cronograma continuará con nuevas actividades y, posteriormente, se realizará el examen final. Desde la institución remarcaron que el objetivo de estas propuestas es fortalecer la formación de los profesionales y favorecer la actualización de conocimientos, con un impacto directo en la calidad de atención que reciben los pacientes de Junín y de toda la región.

Los integrantes del Consejo Distrital expresaron su satisfacción por la convocatoria y valoraron el trabajo realizado por la ESEM para acercar a Junín profesionales de primer nivel y generar espacios de capacitación que contribuyan tanto al desarrollo de los médicos como al beneficio de la comunidad.