Fuerte reclamo de las Sociedades de Fomento de Junín por el abandono de las obras en las Rutas 7 y 188

La Federación de Sociedades de Fomento de Junín y el Partido emitió un comunicado de prensa en el que manifestó su profunda preocupación y malestar ante la total inacción de Vialidad Nacional respecto a las obras de seguridad vial solicitadas para la Ruta Nacional 188 y la Ruta Nacional 7.

Uno de los puntos centrales del reclamo es la paralización de la autopista Luján-Junín, específicamente en el tramo de la variante Chacabuco. Según detallaron desde la federación, la obra se encuentra frenada a pesar de que "solo le falta un 25% para su terminación".

Para las entidades de fomento, esta situación es una prueba clara de "la desidia y poco interés que se tiene sobre la seguridad vial". Asimismo, advirtieron sobre el peligro diario al que se exponen tanto los conductores que transitan por dichos corredores como los vecinos que residen a la vera de las rutas.

Convocatoria multisectorial

Frente a la falta de soluciones, la Federación extendió una invitación formal a intendentes, concejales, senadores y diputados provinciales y nacionales de todos los arcos políticos. El objetivo es conformar una mesa multisectorial para "nacionalizar" el reclamo y exigir respuestas urgentes y concretas a las empresas concesionarias adjudicatarias de las rutas de la región.