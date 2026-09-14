Corazón y Tiza necesita un nuevo espacio para que los chicos puedan seguir aprendiendo y creciendo

La Asociación Civil Corazón y Tiza necesita de la solidaridad de la comunidad de Junín para poder continuar con la tarea que desarrolla desde hace años. La organización deberá dejar a fin de año la vivienda que actualmente utiliza como sede y se encuentra en la búsqueda de un nuevo espacio donde poder seguir acompañando a los chicos.

Según publicó La Verdad, Corazón y Tiza funciona actualmente en una vivienda ubicada sobre calle Borges al 1200, en el barrio San Cayetano. El inmueble es alquilado y sus propietarios necesitan recuperarlo una vez que finalice el convenio, por lo que la asociación deberá concretar la mudanza antes de que termine 2026.

El espacio cumple un rol fundamental para las actividades de la organización. Allí los estudiantes pueden hacer sus tareas, recibir apoyo pedagógico, compartir la merienda y utilizar una biblioteca, dentro de una propuesta destinada especialmente a chicos que atraviesan situaciones que pueden poner en riesgo su continuidad escolar.

“Tenemos que dejar la sede para mudarnos a fin de año y necesitamos conseguir dónde mudarnos. Alquilábamos el lugar, en calle Borges al 1200, ahora esa casa los dueños la necesitan y nos tenemos que ir”, explicó Germán Ruggeri, referente de Corazón y Tiza, en diálogo con La Verdad.

El desafío de encontrar un lugar accesible

Uno de los principales problemas que enfrenta la asociación es el costo de los alquileres. Actualmente paga alrededor de 200 mil pesos mensuales, un monto que logra reunir mediante distintas actividades y el acompañamiento de colaboradores.

“Un alquiler muy caro no podemos pagar, esa es la complicación que tenemos principalmente”, remarcó Ruggeri.

La organización se sostiene a través de bingos, cuotas de socios y colaboraciones, mientras que también debe afrontar los gastos correspondientes a los servicios de la sede, como electricidad, gas y agua.

Por eso, la búsqueda no apunta solamente a encontrar un inmueble disponible, sino a conseguir un espacio que tenga las condiciones necesarias para desarrollar las actividades y que, fundamentalmente, pueda ser afrontado por una asociación que depende en gran medida de la solidaridad de los vecinos.

Una sede que cumple una función social

La necesidad de resolver la mudanza adquiere todavía mayor importancia en los próximos meses. Entre octubre y diciembre, los chicos atraviesan una etapa clave del calendario escolar, con evaluaciones y cierres de ciclo.

“Nos urge encontrar un lugar, entre octubre y diciembre los chicos rinden en los cierres de las escuelas. Una vez que termine ese proceso veremos cómo seguir”, explicó el docente juninense.

El objetivo es que el cambio de sede no termine interrumpiendo el acompañamiento que Corazón y Tiza brinda a los estudiantes, especialmente en un contexto en el que contar con un lugar para estudiar, recibir apoyo y compartir una merienda representa mucho más que una actividad educativa.

“Ojalá podamos encontrar algún lugar para que podamos seguir funcionando”, expresó Ruggeri.

Cómo ayudar a Corazón y Tiza

Desde la asociación convocan a quienes puedan colaborar, ya sea ofreciendo un inmueble, realizando un aporte económico o ayudando de alguna otra manera para que la organización pueda continuar con sus actividades.

Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo a través de Facebook, buscando Corazón y Tiza; Instagram, en la cuenta Somos Corazón y Tiza; o mediante el teléfono 2364 669599.