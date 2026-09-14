El ajuste de Milei a los jubilados de la mínima: pierden casi $157 mil por mes por el bono congelado

El congelamiento del bono que reciben los jubilados y pensionados de menores ingresos se convirtió en una de las principales razones por las que sus haberes perdieron poder adquisitivo durante los últimos años. Mientras la jubilación se actualiza por movilidad, el refuerzo permanece en $70.000 desde marzo de 2024.

El resultado es concreto: en octubre, un jubilado que percibe la mínima cobrará $505.748, compuesto por un haber de $435.748 más el bono de $70.000. Pero si ese bono se hubiera actualizado en línea con el resto de los haberes, debería alcanzar los $226.903 y el ingreso total llegaría a $662.651.

La diferencia entre ambos montos es de $156.903 por mes.

Los números fueron publicados por Clarín, a partir de un análisis del periodista especializado en temas previsionales Ismael Bermúdez. Según ese cálculo, el bono perdió alrededor del 70% de su valor desde que quedó congelado.

Un bono congelado desde marzo de 2024

El Gobierno de Milei mantiene sin modificaciones el bono de hasta $70.000 desde marzo de 2024. Durante ese período, los haberes previsionales fueron aumentando de acuerdo con el mecanismo de movilidad, pero el refuerzo extraordinario no acompañó esas subas.

Por eso, aunque nominalmente el jubilado recibe una jubilación mayor que meses atrás, el bono representa cada vez una porción menor de sus ingresos.

En marzo de 2024, el bono representaba aproximadamente el 52% del haber mínimo total. Para octubre de este año, en cambio, representará alrededor del 14% del ingreso total.

La diferencia también tiene impacto sobre el aguinaldo: el bono no integra el haber previsional y, por lo tanto, no se computa para el cálculo del Sueldo Anual Complementario. Esto profundiza la pérdida para quienes dependen de ese refuerzo.

La mínima sube, pero el ingreso queda cada vez más atrás

En septiembre, el haber mínimo con el bono es de $498.633: $428.633 correspondientes al haber y $70.000 del refuerzo.

En octubre pasará a $505.748, debido al incremento del 1,66% que corresponde a la actualización de los haberes. Sin embargo, como el bono permanece congelado, el aumento efectivo para quienes cobran la mínima será menor: 1,43%.

El dato adquiere mayor relevancia frente a la inflación de agosto, que fue del 1,7%.

Así, los jubilados que dependen del bono no solamente parten de un ingreso muy inferior al que tendrían con un refuerzo actualizado, sino que además continúan perdiendo capacidad de compra frente al aumento de los precios.

Millones de jubilados alcanzados

El congelamiento del bono no afecta solamente a quienes cobran estrictamente la jubilación mínima. Según el análisis publicado por Clarín, alcanza a aproximadamente 3 millones de jubilados y pensionados del SIPA, además de unos 1,5 millones de beneficiarios de la PUAM y de pensiones no contributivas.

En el caso de la PUAM, el ingreso de octubre será de $418.599, mientras que las Pensiones No Contributivas llegarán a $375.023, también con el bono de $70.000 incluido.

El mecanismo genera así una brecha que se amplía con cada actualización: el haber previsional aumenta, pero el bono permanece en el mismo valor.

La diferencia que deja el congelamiento

El dato central del análisis es la comparación entre lo que efectivamente cobrará un jubilado de la mínima y lo que cobraría si el bono hubiese acompañado la evolución de los haberes.

Ingreso efectivo en octubre: $505.748.

Ingreso que debería alcanzar con el bono actualizado: $662.651.

Diferencia: $156.903 por mes.

De esta manera, el congelamiento del bono representa una pérdida mensual que recae especialmente sobre quienes tienen los ingresos previsionales más bajos. Y mientras el Gobierno mantenga los $70.000 sin actualización, esa diferencia continuará ampliándose.

El impacto de la medida queda reflejado en un dato contundente: un jubilado de la mínima debería estar cobrando en octubre más de $662.000, pero recibirá poco más de $505.000 con el bono actualmente vigente.

El cálculo y los datos utilizados en esta nota fueron publicados originalmente por Clarín, en un análisis sobre el impacto del bono congelado en las jubilaciones y pensiones de menores ingresos.

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