Junín quedó entre las 10 ciudades más frías de la Argentina este lunes: la temperatura llegó a -1°C

El frío volvió a hacerse sentir con fuerza este lunes en Junín y la ciudad quedó ubicada entre las diez localidades con las temperaturas más bajas de toda la Argentina.

De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 7 y las 8 de la mañana el termómetro marcó -1°C en Junín, con una humedad del 92%. Con esa temperatura, la ciudad se ubicó en el noveno lugar del ranking nacional de las marcas térmicas más bajas relevadas durante ese período.

La jornada comenzó con temperaturas bajo cero en distintos puntos del país, a pocos días del inicio de la primavera. El descenso térmico se hizo sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando se registraron heladas y valores negativos en varias provincias.

El ranking fue encabezado por Río Grande, Tierra del Fuego, con -4°C y una sensación térmica de -9,3°C. En segundo lugar quedó San Carlos de Bariloche, con -3,7°C, mientras que Malargüe, Mendoza, completó el podio con -2,6°C.

Detrás aparecieron La Quiaca, con -2,3°C; Chapelco, con -2°C; Ciudad Jardín Lomas del Palomar, con -1,8°C; Maquinchao, con -1,6°C; y Mar del Plata, con -1,1°C.

En el noveno puesto apareció Junín, con -1°C, mientras que San Juan, con -0,8°C, completó el top 10.

Junín, entre las más frías de la provincia

El registro también volvió a mostrar a varias localidades bonaerenses entre las zonas más frías del país. Además de Junín, Ciudad Jardín Lomas del Palomar quedó sexta y Mar del Plata octava.

Fuera de las diez primeras posiciones también aparecieron Coronel Suárez y Azul, ambas con -0,6°C, y José María Ezeiza, con -0,5°C.

De esta manera, Junín comenzó este lunes con una de las mañanas más frías de la jornada a nivel nacional. El dato resulta particularmente llamativo por tratarse de mediados de septiembre, cuando faltan apenas días para el comienzo de la primavera.

El registro de -1°C, además de marcar una mañana con temperaturas bajo cero en la ciudad, permitió que Junín volviera a aparecer en los primeros lugares de los rankings nacionales de frío elaborados a partir de los datos del SMN. En julio, durante otra jornada de temperaturas extremas, la ciudad también había quedado entre las diez más frías del país.