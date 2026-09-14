La crisis empuja a más juninenses a manejar con Uber y los remiseros advierten por el impacto en el sector

El crecimiento de Uber en Junín comienza a mostrar una de las caras de la crisis económica: cada vez más personas buscan en las aplicaciones de viajes una alternativa para generar ingresos frente a la falta de empleo y a la dificultad para llegar a fin de mes.

La situación fue planteada por Mario Pérez, remisero de nuestra ciudad, en diálogo con La Verdad, donde además se refirió a los controles que se vienen realizando sobre los vehículos que trabajan mediante plataformas y al impacto que esta actividad está teniendo sobre los remises.

Pérez consideró que los controles implementados por el municipio están dentro de las posibilidades actuales y destacó los operativos realizados en sectores de alta circulación, como la nueva Terminal de Ómnibus, el Hospital y la estación de trenes.

Según explicó, en esos procedimientos fueron detectadas dos personas que no contaban con la documentación correspondiente, mientras que otros conductores fueron notificados acerca de los controles. También señaló que todavía está pendiente la implementación de un código QR que permita verificar rápidamente la documentación de quienes trabajan con Uber.

Pero más allá de la cuestión regulatoria, el remisero puso el foco en otro fenómeno: la crisis económica que está llevando a más personas a subirse a un auto para generar ingresos.

“Por la necesidad de la gente, cada vez hay más Uber”, sostuvo Pérez. Y explicó que muchas personas recurren a esta alternativa porque necesitan “salir a hacer un peso más para sobrevivir”, especialmente cuando tienen hijos, pierden su trabajo o no consiguen un empleo estable.

El fenómeno, según describió, no sería exclusivo de Junín. La precarización laboral y la dificultad para conseguir trabajo están llevando a muchas personas a buscar ingresos a través de las plataformas, que encuentran así una oferta creciente de conductores dispuestos a trabajar.

“En este momento es bastante difícil conseguir trabajo en Junín”, remarcó Pérez, al vincular directamente la expansión de estas aplicaciones con la situación del mercado laboral. En ese sentido, consideró que el crecimiento de Uber responde, en buena medida, a una necesidad económica de quienes encuentran en el manejo una salida inmediata frente a la falta de otras oportunidades.

El dato también permite mirar el fenómeno desde el otro lado. Para los remiseros que llevan años trabajando en la ciudad, la llegada y expansión de las aplicaciones representa una competencia cada vez más difícil de sostener.

Pérez aseguró que las agencias no encuentran actualmente una estrategia para enfrentar el nuevo escenario y describió una situación de deterioro progresivo. “Nos estamos fundiendo de a poco”, afirmó, al señalar que incluso quienes cuentan con una clientela histórica sienten el impacto sobre la actividad.

“Uno tiene una clientela de más de 30 años y esa tanda, gracias a Dios, llama. Pero despacito te vas fundiendo”, explicó. Según sostuvo, algunos trabajadores ya tienen dificultades para cubrir sus necesidades y las propias agencias deben hacer esfuerzos para mantenerse funcionando.

El remisero también destacó el papel de la Asociación de Remiseros y el trabajo conjunto entre las distintas agencias para intentar sostener al sector y reclamar condiciones de competencia que consideren adecuadas.

La discusión, de esta manera, excede la disputa entre Uber y los remises. Por detrás del crecimiento de las aplicaciones aparece una realidad económica que empuja a trabajadores desempleados o con ingresos insuficientes a buscar nuevas formas de subsistencia.

Mientras los controles intentan ordenar la actividad y verificar que quienes conducen cumplan con los requisitos correspondientes, el avance de Uber en Junín expone al mismo tiempo una transformación del mercado laboral: para algunos, una fuente de ingresos necesaria ante la falta de empleo; para otros, una competencia que pone en riesgo una actividad que lleva décadas instalada en la ciudad.

Pérez lo resumió con una frase que refleja la tensión que atraviesa al sector: la incorporación de estas plataformas terminó afectando tanto a remises como a taxis, en un contexto en el que los usuarios también buscan alternativas más económicas para movilizarse.