Junín será sede de un encuentro regional sobre infraestructura con municipios de toda la zona

Junín será sede del quinto encuentro regional para debatir el Plan Estratégico de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, una jornada que reunirá a representantes de municipios de la región y de distintos sectores de la comunidad.

El encuentro tendrá como eje la presentación y puesta en debate del plan provincial, con el objetivo de incorporar la mirada y la experiencia de quienes trabajan diariamente en el territorio y definir líneas de acción sobre obras estratégicas para el desarrollo.

Participarán representantes de 15 municipios: Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

La convocatoria también incluye a entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, organizaciones sociales y religiosas y referentes territoriales.

Durante la jornada se trabajará sobre distintos temas vinculados con las necesidades de la región. La agenda contempla la conectividad y la logística, los recursos hídricos, la energía, la infraestructura de las ciudades y la infraestructura del cuidado.

Las juventudes también tendrán un lugar dentro de la discusión, en una agenda que busca ampliar la mirada sobre las necesidades que deberá atender la infraestructura provincial en los próximos años.

El encuentro tendrá además la participación del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien estará a cargo de la apertura y el cierre de la jornada.

La actividad apunta a generar un espacio de intercambio entre la Provincia, los municipios y los distintos actores territoriales para identificar prioridades, compartir experiencias y avanzar en una planificación de obras que contemple las necesidades específicas de la región.