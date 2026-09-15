Persecución, fuga y un auto robado: tres jóvenes fueron detenidos en Junín

Personal del Comando de Patrullas Junín aprehendió a tres jóvenes de 21 años luego de una persecución que comenzó cuando los ocupantes de un automóvil intentaron evadir un control policial.

El procedimiento se inició en inmediaciones de Bentancourt y Elías Carpena. Al advertir la presencia de los efectivos, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga y recorrieron distintas calles de la ciudad hasta que finalmente fueron interceptados. Durante la persecución, uno de los individuos descendió del automóvil y escapó a pie.

Una vez detenido el rodado, los efectivos procedieron a identificar a sus ocupantes y realizaron la correspondiente verificación del vehículo. Se trataba de un Honda Civic cuya patente colocada no coincidía con las numeraciones correspondientes al motor y al chasis.

A partir de las averiguaciones realizadas, se estableció que el automóvil tenía un pedido de secuestro activo por el delito de hurto automotor, requerido por la Comisaría Quinta de Morón con fecha 20 de octubre de 2024.

La medida estaba vinculada con una investigación llevada adelante por la UFI N° 2 del Departamento Judicial Morón.

Como consecuencia del procedimiento, fueron aprehendidos tres jóvenes oriundos de Junín. La causa quedó a disposición de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, que avaló las aprehensiones y dispuso el traslado de los imputados para participar de la primera audiencia judicial.