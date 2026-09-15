Entraron a un lavadero tras escalar un tapial y terminaron detenidos con el botín

Un robo cometido durante las últimas horas en un lavadero de Junín terminó con dos jóvenes aprehendidos, luego de que la Policía lograra seguir sus movimientos a través de las cámaras de seguridad y recuperara el elemento sustraído.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Oviedo, donde dos sujetos ingresaron luego de escalar un tapial y sustrajeron un parlante.

La situación fue advertida a través de un llamado al sistema de emergencias 911, que permitió poner en marcha un operativo con participación del personal del Comando de Patrullas Junín y efectivos de la Comisaría Primera.

A partir de la intervención del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), los operadores comenzaron a seguir mediante las cámaras de seguridad el desplazamiento de los sospechosos, quienes llevaban consigo el elemento robado.

El seguimiento permitió orientar a los efectivos policiales hasta la zona de Aristóbulo del Valle y Chacabuco, donde finalmente lograron interceptar y aprehender a los dos jóvenes, de 17 y 18 años.

Durante el procedimiento, ambos tenían en su poder el parlante denunciado como sustraído. El elemento fue secuestrado y posteriormente reconocido por la víctima.

En el caso tomó intervención la UFI N° 1 del Departamento Judicial Junín, que avaló las aprehensiones por el delito de “Robo Calificado por Escalamiento” y dispuso el traslado de los involucrados a primera audiencia, además de las demás diligencias judiciales correspondientes.